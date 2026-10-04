Hallan cuerpo en maletero de vehículo incendiado cerca del río Maipo en San Bernardo

La Fiscalía ECOH y la Policía de Investigaciones (PDI) indagan el hallazgo de un cuerpo calcinado dentro de un automóvil que fue encontrado completamente quemado este domingo en San Bernardo, Región Metropolitana.

Los restos estaban en el sector del portamaletas del vehículo, localizado en las cercanías de la ribera del río Maipo.

Hasta ahora se desconoce quién es la persona fallecida. El estado en que fue encontrado el cuerpo tampoco ha permitido establecer preliminarmente su sexo.

Hasta la comuna de San Bernardo se trasladó @ECOH_FiscaliaRM para liderar la investiga por un hallazgo de cadáver, el cual se encuentra calcinado en el maletero de un vehículo abandonado en una zona cercano a la ribera del Río Maipo. Se trabaja con @PDI_CHILE https://t.co/tzEdryo3mT — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) October 4, 2026

El procedimiento comenzó cerca de las 13:30 horas, cuando personal de Seguridad Municipal detectó el automóvil incendiado y dio aviso a Carabineros.

Funcionarios policiales acudieron posteriormente al sector y, durante las primeras revisiones del vehículo, constataron que había un cadáver en su interior.

Investigan circunstancias de la muerte

Entre los antecedentes recopilados durante las primeras diligencias se estableció que el automóvil corresponde a un Fiat Punto Easy 1.2.

La revisión de sus registros determinó que, al momento del procedimiento, el vehículo no mantenía un encargo vigente por robo.

Tras el hallazgo, el caso quedó en manos del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones.

Las diligencias buscan establecer la identidad de la persona fallecida y reconstruir las circunstancias en que tanto el cuerpo como el automóvil terminaron en el sector.

Por ahora, no se ha informado oficialmente cómo murió la víctima ni si el incendio se produjo antes o después de su fallecimiento. Tampoco se ha establecido públicamente una eventual participación de terceras personas.