Cuentas de luz podrían subir hasta $2.000: Gobierno detalla que aumento dependerá del consumo de cada hogar

El biministro Álvaro García aseguró que el aumento se aplicará durante 48 meses, mientras que el 40% de las familias más vulnerables recibirá un subsidio financiado con los recursos generados por el propio proyecto de ley.

El gobierno confirmó este miércoles que las próximas alzas en las cuentas de la luz podrían ser de hasta $2.000 y afectar a los hogares con mayor consumo, en el marco de un plan para saldar la deuda pendiente con las distribuidoras generada por el congelamiento tarifario de 2019.

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, explicó, en conversación Radio Pauta, que el aumento dependerá del consumo de cada hogar: una familia con una cuenta promedio de $40.000 podría pagar $1.450 adicionales, mientras que un consumo mensual de $30.000 sumaría cerca de $1.000, y los hogares con cuentas de $50.000 podrían enfrentar un recargo de hasta $2.000.

“La fórmula contempla un cargo único por kilowatt consumido, aplicado durante 48 meses. No se trata de un monto fijo igual para todos, sino de un recargo proporcional al consumo”, sostuvo.

Según García, con esto se busca cubrir el 10% restante de la deuda con las distribuidoras, dado que el 90% de la obligación ya contaba con un esquema de pago establecido.

El ministro indicó que el 40% de las familias más vulnerables recibirá un subsidio financiado con los recursos generados por el mismo proyecto de ley: al aumentar las cuentas de luz se incrementa la recaudación de IVA, suficiente para cubrir los subsidios sin implicar gasto adicional para el Estado.

Por su parte, las empresas reguladas también deberán pagar un monto adicional proporcional a lo que deben, pero no se incluirán en el subsidio destinado a hogares vulnerables, aseguró García.