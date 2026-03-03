Cronología del triple homicidio de carabineros en Cañete: Así ha avanzado la investigación

Después de 675 días del atentado en la comuna de Cañete, que dejó tres carabineros fallecidos, el Tribunal estableció como autores ejecutores del triple homicidio calificado ocurrido en abril de 2024 a los hermanos Antihuén.

Este martes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete declaró culpables a los hermanos Antihúen Yeferson, Felipe y Tomás Antihúen Santi por el triple homicidio de carabineros. Además, se dictaminó que Nicolás Rivas Paillao actuó como colaborador en el robo con violencia y el atentado contra los funcionarios.

El Tribunal programó para el 26 de marzo la lectura de la sentencia para los acusados, y el Ministerio Público pidió presidio perpetuo calificado para los imputados.

“Las penas que vamos a solicitar en la audiencia respectiva son las penas más altas que contempla nuestra legislación por los delitos cometidos, y esto es el presidio perpetuo calificado en relación con el homicidio de los funcionarios de Carabineros”, informó el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido.

Además, descartó por el momento la participación de terceros en el hecho.

“Seguimos trabajando sobre hipótesis de otras líneas de investigación; de esto también se expuso en el juicio. Ninguna de ellas logró reunir antecedentes que nos permitieran vincular a otras personas con una participación directa, y la información residual que siempre queda en la investigación es un elemento que se sigue trabajando para determinar si otras personas tuvieron algún grado de participación, ya no tan directo como quienes fueron acusados y condenados hoy”, sostuvo.

Cronología del caso Cañete

El atentado ocurrió entre las 20:30 horas del 26 de abril de 2024 y las 00:15 de la madrugada del 27 de abril (el Día del Carabinero en Chile) en una parcela de la comuna de Cañete, en la Región del Biobío.

Durante ese período, los funcionarios de Carabineros se movilizaron a la parcela ubicada en Las Vegas de Antiquina Costa para fiscalizar el cumplimiento de una medida cautelar, y fue allí donde fueron interceptados por los comuneros mapuches, según indicó la investigación.

El juez Marcos Pincheira Barros reportó que una de las víctimas murió por un disparo y que las otras dos fueron ejecutadas con sus propias armas. Después de eso, los imputados procedieron a incendiar la camioneta policial y a disparar en contra del vehículo para simular un enfrentamiento.

“Los acusados proceden a cargar los cuerpos de las víctimas en el pick-up del vehículo policial y trasladarlos hasta el kilómetro 24,1 de la ruta P72S de la comuna de Cañete, donde proceden a incendiar dicho vehículo con los cuerpos de los carabineros en el pick-up, disparando hacia el vehículo, simulando un enfrentamiento. Tanto el vehículo como los cuerpos de los carabineros resultaron calcinados”, relató.

A las 00:50, Carabineros de Chile recibió una llamada de los Bomberos de Cañete que alertaban sobre un vehículo policial que se estaba incendiando en el camino entre Cañete y Tirúa, dando inicio a la investigación del hecho.

El 29 de julio de 2023 se detuvo a Nicolás Rivas Paillaro y a dos de los hermanos Santihúen. Después de un año, el 21 de marzo de 2025 se logró capturar a Tomás Antihúen, luego de que se fugara tras emitirse su orden de detención.

Finalmente, después de 675 días desde que ocurrió el hecho, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete declaró culpables a los hermanos Antihúen y calificó como autor colaborador a Nicolás Rivas Paillao.

Las víctimas del atentado en Cañete

Las tres víctimas del atentado fueron identificadas como el sargento Carlos Cisterna Navarro (43 años) y los cabos primero Sergio Arévalo Lobos (34 años) y Minsael Vidal Cid (30 años), quienes pertenecían a la 4.ª Comisaría de Los Álamos, en la Región del Biobío.