Cristiano Ronaldo hace historia como el primer futbolista “billonario” del mundo según Bloomberg

El astro portugués alcanzó un patrimonio neto de 1.400 millones de dólares, impulsado por su lucrativo contrato con el Al Nassr de Arabia Saudita y sus múltiples patrocinios globales.

(CNN) – Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en alcanzar el estatus de multimillonario, según reveló el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. El delantero portugués de 40 años acumuló una fortuna estimada en 1.400 millones de dólares, marcando un hito histórico en el deporte mundial.

El salto definitivo hacia esta categoría exclusiva llegó con su renovación contractual con el Al Nassr en junio de 2025, un acuerdo por dos años valorado en más de 400 millones de dólares libres de impuestos. Este contrato en la Liga Profesional Saudí, donde recibe un salario anual de alrededor de 200 millones de dólares, catapultó sus finanzas a niveles sin precedentes en el fútbol.

Fuentes de ingresos diversificadas

Más allá de su carrera deportiva, Ronaldo construyó un imperio económico a través de estratégicas alianzas comerciales. Su contrato de una década con Nike, valorado en casi 18 millones de dólares anuales, junto con patrocinios con marcas como Armani y Castrol, contribuyeron con más de 175 millones de dólares a su patrimonio. El cinco veces ganador del Balón de Oro también diversificó sus inversiones en una cartera inmobiliaria global y negocios en Portugal y España.

Con este logro, Ronaldo se unió a un selecto grupo de atletas multimillonarios que incluye a Michael Jordan, quien acumuló su fortuna mediante acuerdos con Nike y la propiedad de los Charlotte Hornets, y Roger Federer, quien alcanzó este estatus a través de su participación en la marca On.

Mirando hacia el futuro, el astro portugués expresó su interés en la propiedad de clubes de fútbol. “Este es mi sueño y estoy seguro de que lo lograré. Espero no solo tener un club, sino ser dueño de varios clubes”, declaró Ronaldo en una entrevista reciente con Canal 11, señalando su transición hacia roles de gestión una vez concluya su carrera como jugador.