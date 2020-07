VIDEO RELACIONADO – Díscolos mantienen apoyo al retiro de fondos de AFP (02:33)

Este miércoles se vota en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que permite el retiro parcial de fondos de las AFP para tener dinero en efectivo con el que enfrentar la pandemia.

A horas de esta votación clave tanto para la ciudadanía como para el gobierno, el diputado Cristhian Moreira (UDI) informó que tuvo que internarse en un centro asistencial para realizarse exámenes, debido a problemas de salud que afirma acarrea desde hace un tiempo.

“Como es de conocimiento público, desde hace un tiempo he presentado problemas de salud que han preocupado a mi familia, por lo que se me ha recomendado, y así lo he hecho, la internación en un centro asistencial para realizarme exámenes y tener los cuidados apropiados”, escribió el parlamentario a través de su cuenta de Twitter.

Cómo es de conocimiento público, desde hace un tiempo, he presentado problemas de salud que han preocupado a mi familia, por lo que se me ha recomendado, y así lo he hecho, la internación en un centro asistencial para realizarme exámenes y tener los cuidados apropiados. — Cristhian Moreira (@MoreiraDiputado) July 14, 2020

Y si bien agregó palabras de agradecimientos a quienes expresaron su preocupación, no aclaró cómo esto influiría en su votación del miércoles, ni tampoco si hará uso de su licencia.

El de Moreira fue uno de los votos de Chile Vamos con que se alcanzó el quórum necesario para la primera aprobación en general del proyecto de reforma constitucional, y uno de los cuales finalmente pende su aprobación.

La votación de la iniciativa se realiza este miércoles 15 de julio y requiere de al menos 93 votos para ser aprobada. Anteriormente alcanzó 95 gracias al respaldo de parte del oficialismo.