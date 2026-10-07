Crece presión sobre Cancillería: Diplomáticos cuestionan permanencia de Zaliasnik en Israel

La Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera (Adica) pidió al Gobierno resolver a la brevedad la continuidad del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, luego de que la Fiscalía confirmara que figura como imputado en una investigación derivada del caso Audio.

“Respetamos la presunción de inocencia y el derecho a defensa de toda persona. Pero resulta inaceptable que quien está siendo investigado por estos hechos continúe representando a Chile”, señaló la organización.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, confirmó que Zaliasnik tiene calidad de imputado en una indagatoria por eventuales irregularidades vinculadas a nombramientos judiciales. Sin embargo, precisó que la arista aún no ha sido formalizada ante tribunales.

Adica recordó además que durante 2025 un embajador proveniente de la carrera diplomática debió dejar su cargo mientras enfrentaba una investigación y sostuvo que “los mismos estándares deben aplicarse hoy”.

“Está en juego el prestigio del país. Un embajador es la cara de Chile ante otro Estado”, afirmó la asociación, que agregó que la probidad debe exigirse a todos los funcionarios públicos, independiente de su rango o forma de designación.

Cancillería mantiene en evaluación su continuidad

El canciller Francisco Pérez Mackenna evitó anticipar una decisión sobre Zaliasnik y aseguró que los embajadores, por tratarse de cargos de confianza, “están siempre siendo evaluados”.

El ministro señaló además que debía revisar los antecedentes disponibles y recalcó que el Gobierno es respetuoso de los procesos judiciales y de la independencia del Poder Judicial.

La investigación tomó nuevamente relevancia luego de que Luis Hermosilla declarara ante el Ministerio Público que junto a Zaliasnik y el abogado Samuel Donoso conversaban sobre candidatos para distintos cargos judiciales.