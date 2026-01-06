Cortes de luz programados en la RM: estas son las comunas afectadas este martes 6 de enero

Enel informó interrupciones del suministro eléctrico en sectores acotados de la Región Metropolitana para este martes, debido a trabajos programados. Revisa las comunas y horarios.

La empresa Enel anunció una serie de cortes de luz programados para este martes 6 de enero en distintos sectores de la Región Metropolitana. Según informó la compañía, las interrupciones del suministro serán por algunas horas y responden a trabajos necesarios en la red eléctrica.

De acuerdo con lo señalado en su sitio web, los cortes afectarán a zonas específicas de cada comuna y se realizarán dentro de los horarios establecidos para las labores técnicas.

Comunas con corte de luz este martes

Estas son las comunas de la Región Metropolitana que tendrán cortes de suministro eléctrico programados durante la jornada:

Las Condes: desde las 10:00 a las 16:00 horas.

Ñuñoa: desde las 10:00 a las 17:00 horas.

Providencia: desde las 9:30 a las 17:30 horas.

Santiago: desde las 10:00 a las 16:00 horas.

Santiago: desde las 11:00 a las 17:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 a las 16:00 horas.

Maipú: desde las 10:30 a las 16:30 horas.

Maipú: desde las 10:00 a las 16:00 horas.

Macul: desde las 10:00 a las 17:00 horas.

La Florida: desde las 9:30 a las 13:30 horas.

La Florida: desde las 11:00 a las 17:00 horas.

Mapa de trabajos programados

Enel informó que el detalle completo de los trabajos y los sectores específicos afectados puede revisarse en el mapa disponible en su sitio web. En dicho visor, los cortes en curso se muestran en color verde, mientras que las interrupciones programadas a futuro aparecen marcadas en azul.

Canales de contacto de Enel

Ante eventuales interrupciones del servicio o para solicitar información, la empresa dispuso distintos canales de atención para los clientes:

WhatsApp oficial: +56 9 9444 7606, para reportar emergencias y solicitar información.

Aplicación Enel Clientes Chile, disponible en Google Play, App Store y AppGallery.

Sitio web enel.cl/clientes, con mapa de la Región Metropolitana y detalle de cortes.

Call center: 600 696 0000 y 800 800 696.

La compañía recomendó a los vecinos de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias durante los horarios informados, mientras se desarrollan los trabajos programados.