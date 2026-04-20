Caso Vivanco cambia prácticas en la Suprema: Ahora se transparentan abogados en causas “en cuenta”

El cambio surge tras las falencias detectadas en el caso de Ángela Vivanco. Aunque no existe una instrucción formal, ministros confirmaron que ahora se informa quién representa a las partes, incluso en causas sin alegatos.

La investigación que involucra a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ya está generando efectos en el funcionamiento interno del máximo tribunal. Uno de ellos apunta a un cambio en la forma en que se informan las causas a los ministros.

De acuerdo con antecedentes dados a conocer por La Tercera en el marco de la denominada “trama bielorrusa”, los relatores comenzaron a incluir en sus minutas los nombres de los abogados que representan a las partes, incluso cuando los casos se revisan “en cuenta”, es decir, sin alegatos.

La práctica no era habitual en el pasado. En ese contexto, la defensa de Vivanco ha sostenido que la exjueza no tenía conocimiento de quiénes representaban al consorcio Belaz Movitec (CBM) en litigios contra Codelco, lo que —según su versión— explicaría que no se inhabilitara.

El caso derivó en cuestionamientos a los mecanismos de control de conflictos de interés, especialmente en causas donde no hay audiencias públicas y la información disponible para los ministros es más acotada.

En declaraciones ante el Ministerio Público, ministros que integraron la Tercera Sala confirmaron el ajuste. La ministra Adelita Ravanales explicó que ahora las minutas incluyen a todos los abogados para prevenir eventuales vínculos que obliguen a una inhabilidad.

El caso derivó en cuestionamiento ante el ministerio público por parte de los ministros que integraron la tercera sala y que confirmaron el ajuste. La ministra Adelita Ravanales explicó que ahora las minutas incluyen a todos los abogados para prevenir eventuales