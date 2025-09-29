Corte Suprema confirma desafuero de Miguel Ángel Calisto

El máximo tribunal, en una decisión dividida, confirmó el desafuero del parlamentario Miguel Ángel Calisto, en medio de la investigación por presunto fraude al fisco relacionado con asesorías que no se habrían realizado.

Respecto a la decisión del máximo tribunal, Calisto señaló que esto se preveía, dado que el 4 de agosto la Corte de Apelaciones de Coyhaique accedió al desafuero solicitado por la Fiscalía Local de Coyhaique en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco.

“Nosotros tomamos esta decisión como una ratificación de lo que ya había ocurrido en la Corte de Apelaciones de Coyhaique, y lo tomamos con mucha tranquilidad, porque esto nos permitirá esclarecer estos hechos de los cuales nos han imputado, a propósito de una denuncia anónima que recibimos hace cerca de cinco años y sobre la cual somos los más interesados en que se aclare”, subrayó.

En esa línea, enfatizó que está convencido de que se transparentará la investigación del caso.

Cabe recordar que el 25 de junio, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal contra Calisto y contra quienes resulten responsables, por supuestas maniobras para desviar dinero de sus asignaciones parlamentarias a fines no correspondientes.

La candidatura de Miguel Ángel Calisto

Por su parte, Calisto remarcó que, pese a la decisión del máximo tribunal, “lo más importante es que el Servicio Electoral (Servel) ha ratificado nuestra candidatura al Senado en representación de la región de Aysén, y estamos con la tranquilidad y la responsabilidad para asumir ese desafío con miras a las elecciones del 16 de noviembre”.

“Estamos contentos y optimistas por el resultado que vamos a obtener, y estamos convencidos de que vamos a esclarecer esta situación lo antes posible; por lo tanto, también llamamos a la tranquilidad de la comunidad regional”, cerró.