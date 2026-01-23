Corte Suprema acoge querella contra Ángela Vivanco en Caso Muñeca Bielorrusa: Resolución levanta el fuero de la exministra

La decisión permite que el Ministerio Público avance hacia una eventual formalización, aunque por ahora no se contempla solicitar su detención.

La Corte Suprema resolvió acoger la querella de capítulos presentada en contra de la exministra del máximo tribunal, Ángela Vivanco, involucrada en el Caso Muñeca Bielorrusa.

La decisión, tomada tras rechazar la apelación de la defensa de la exmagistrada, permite que el Ministerio Público avance hacia una eventual formalización, aunque por ahora no se contempla solicitar su detención.

En el fallo, el máximo tribunal aclaró que este tipo de resolución no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad de la exmagistrada.

En cambio, establece que los antecedentes disponibles cumplen con el estándar necesario para autorizar la apertura de una investigación penal en su contra, al considerar que las imputaciones formuladas resultan plausibles y fundadas.

“En este estado de la investigación, los elementos expresados, tanto en la querella de capítulos —y su ampliación—, como en sus adhesiones, resultan ser del todo plausibles para revestir de seriedad y verosimilitud a las imputaciones efectuadas en contra de la capitulada, lo que permite hallarle mérito, sin que por lo anterior esta Corte determine o asiente hechos, ni menos determine responsabilidades”, sostiene el fallo.

La causa es liderada por la Fiscalía Regional de Los Lagos, que el pasado 5 de noviembre ingreso la querella, en el marco de la causa que indaga a Vivanco por presuntos delitos de cohecho en distintos grados y lavado de activos.

De acuerdo con información publicada por Reportea, la investigación apunta a que Vivanco habría recibido dos millonarios montos a través de una red de intermediarios tras favorecer al consorcio Belaz Movitec en litigio con Codelco en un fallo de la Tercera Sala de la Suprema, de la cual formaba parte.

El acogimiento de la querella de capítulos tiene como efecto levantar el fuero que protegía a la exautoridad judicial, habilitando así las acciones penales del Ministerio Público en el marco de la indagatoria en curso.

El máximo tribunal notificó a la Fiscalía Regional de Los Lagos de la resolución, por lo que los equipos resolverán en los próximos días las acciones a seguir en este caso.

Estas diligencias no se pueden informar antes que se desarrollen para no entorpecer la indagatoria de Fiscalía.