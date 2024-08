Cordero defiende dichos de Boric sobre Hermosilla y asegura que es “ilegal” que su defensa intente comunicarse con Gendarmería

Por Valentina Sánchez Cárdenas 28.08.2024 / 12:14 Compartir

El titular del Ministerio de Justicia recalcó que los intentos de comunicación de Juan Pablo Hermosilla con autoridades de la cartera y con Gendarmería son "impropios" y no le corresponden. También apuntó a que el abogado "no puede lograr en la prensa lo que no puedo lograr en una sala de audiencias".