Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional, señaló la falta de espacios dispuestos para el organismo en el ex Congreso Nacional. Al respecto, sostuvo que “hemos conversado para que el Palacio Pereira sea más acogedor porque aquí [en el ex Congreso] ya no damos abasto, entre los abogados y asesores ya no hay espacio”.

Gran parte de los convencionales están de acuerdo en que no hay espacio suficiente para sesionar todas las comisiones al mismo tiempo, entendiendo que estos días han acelerado su trabajo en miras a la cuenta regresiva para entregar al pleno toda la documentación que se requiere.

Las ocho comisiones de la CC tendrán plazo hasta el próximo 28 de agosto para tener todos los informes que resulten de las sesiones. Es por eso que hoy las subcomisiones de reglamento están sesionando en el Palacio Pereira, mientras que la semana pasada se encontraban en la casa central de la Universidad de Chile.

De esta manera, la presidenta Loncón informó que están trabajando para habilitar otras salas del Palacio Pereira, con el fin de dar cabida al trabajo urgente pero, también, mantener las condiciones sanitarias y de ventilación.

De hecho, ante la lluvia, tanto la prensa como los convencionales han solicitado que se habiliten más salas en el ex Congreso Nacional.

Por su parte, el convencional Manuel Woldarsky (D10, LDP) sostuvo, con respecto al ex Congreso que “este palacio es el que cumple con las características para que 155 personas y nuestros asesores podamos desarrollar el trabajo, este es el lugar donde debemos centralizar los esfuerzos“.

En ese sentido, hizo énfasis en que las salas del Senado serían las indicadas, “por lo que le pido públicamente al Senado que las ponga a disposición”.

El convencional Ricardo Neumann (D16, IND-UDI), señaló que “hasta ayer el Palacio Pereira era un gran elefante blanco y estamos muy contentos de que los reiterados llamados que hicimos a la mesa directiva para ocupar ese espacio o, de no ser posible, que se devolviera para darle otro uso” y destacó que “si este mandato de redactar la Constitución es con plata de todos los chilenos, el llamado es a ser austeros y ocupar bien los espacios“.

Sumándose a la petición de otros convencionales, Neumann indicó que “reiteramos a la presidenta del Senado, Yasna Provoste, nos deje utilizar las dependencias que tienen en el ex Congreso”.

Sin embargo, aunque anteriormente la senadora Provoste confirmó que 13 salones de la Cámara alta en el edificio estaban a disposición de los convencionales, gran parte de los miembros de la CC insisten en que hay otros salones que deberían estar disponibles para ellos pero que aún no se han habilitado.