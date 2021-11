La Contraloría General de la República (CGR) se pronunció respecto al sumario que inició hace cinco años contra el ex alcalde de Estación Central y actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado, resolviendo que la autoridad tiene “responsabilidad administrativa” en el marco de un viaje de dos de sus concejales a Europa en 2016.

En concreto, los hechos estudiados correspondieron a un viaje en el que los concejales Ivo Pavlobic y Patricio González concretaron a España e Italia con el fin de supuestas capacitaciones. El costo de la gestión, según el ente presidido por Jorge Bermudez, fue de $12 millones.

Respecto a esa situación, Contraloría comunicó a través de un informe que “hubo días en los cuales los concejales no realizaron capacitación alguna” y tampoco se pudo acreditar, a través del Municipio, que el viaje se relacione de manera directa con la gestión municipal.

Según informó T13, el ahora ministro cuestionó en varias ocaciones la investigación de Contraloría, llegando incluso al Tribunal Constitucional sin éxito en su intento.

Pero el caso viajes no es el único que incomoda a Delgado, puesto que sobre él también pesa otra investigación relativa a las servicios prestados por el proveedor Jorge Pomar Marguirot, quien registra más de 200 órdenes de compra por más de $400 millones, las que en su mayoría corresponden a Estación Central.

El fin de contratar los servicios de Marguirot fue para la creación de piezas audiovisuales en 2016 para la municipalidad, con participación del entonces alcalde en medio de su campaña electoral.

Según T13, Marguirot cuenta en su historial de rendiciones al Servicio Electoral (Servel) con donaciones a concejales UDI desde 2008 y ya ha contribuido con Delgado en al menos dos oportunidades.

Con todo, el Tribunal Electoral Regional recibió el informe de Contraloría, pero no ha impuesto un castigo al ministro, puesto que su actual cargo no es sujeto de sanciones el ente rector general y, además, ya no forma parte de la administración. No obstante, Contraloría da por “establecida la responsabilidad administrativa” de la autoridad.

En caso que el Tribunal Electoral Regional decida iniciar acciones, el ministro del Interior podría ser inhabilitado de ejercer cargos públicos por cinco años y se cree que durante esta jornada al menos la mitad del Concejo Municipal presentará una denuncia al Tribunal por “notable abandono de deberes” y “falta a la probidad” contra Delgado.