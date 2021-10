La Contraloría General de la República comenzó una investigación en contra del ex delegado presidencial de la Región Metropolitana, Felipe Guevara por eventuales conflictos de intereses, luego de que fuese su hermano, Matías Guevara, quien se adjudicara un proyecto millonario en La Granja.

Esta investigación se suma entonces a la solicitud del Gobernador Claudio Orrego y que busca saber qué ocurrió con la obra del Polideportivo San Gregorio en La Granja, la que fue abandonada por la Constructora Lima en agosto cuando llevaba un 52% de avance y fue aprobada cuando Guevara era intendente de la Región Metropolitana.

“Todo el proceso hasta la adjudicación quedó en manos de la municipalidad de La Granja y por eso entonces a mí me dicen firme porque no tiene nada que ver su firma con el proceso final ni inicial de esta licitación… Luego yo consulté a otros abogados y expertos y me dicen ‘mira, aquí hay una duda porque parece que no debiste haber estado en ninguna parte, ni siquiera darte por informado de esta licitación'”, señaló el ex delegado presidencial Felipe Guevara.

Cuando ocurrió el abandono de la obra fue el mismo Guevara quien llegó a la Contraloría General de la República para solicitar que se le investigue para saber si estaba o no competiendo faltas a la probidad, a lo que el organismo habría contestado que todo estaba en orden.

Pero luego de la petición del gobernador Claudio Orrego se abrió otra investigación por parte del a Contraloría para saber qué estaba ocurriendo con esta construcción, la que involucró un presupuesto casi $7 mil millones, y de estos más de $4 mil millones fueron financiados por la Gobernación de Santiago.

“Tiene que asumir que él firmó, que él aprobó. Esta no es una toma de conocimiento, ahí están los documentos donde dice que él tiene la facultad para aprobar y rechazar y está escrito en el convenio. No se puede alegar desconocimiento, ni que la Municipalidad de La Granja fue quien decidió. Efectivamente hay un conflicto de intereses de parte de él”, dijo Felipe Delpin, alcalde de La Granja.

Delpin agregó que es complejo retomar la construcción, ya que tiene un poco más de la mitad de avance, porque sería “comenzar desde cero”.

“Aquí el sueño de décadas de esos pobladores se ve absolutamente truncado por una persona y una empresa irresponsable que dejan abandonada una obra cuando llevaba recién el 52% de avance sin dar la explicación ni a los vecinos, ni al municipio ni al Gobierno Regional y tampoco a sus trabajadores, eso es lo que me parece más grave”, enfatizó el gobernador regional, Claudio Orrego.

“Vamos a ocupar todas las herramientas legales para perseguir la responsabilidad civil y penal de estas personas, que no reciban un solo peso más del Estado, porque se habían adjudicado varios otros contratos, que paguen las multas y que respondan”, enfatizó la autoridad regional.