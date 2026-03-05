Contraloría detecta grave vulnerabilidad en Paso Los Libertadores y afirma que vehículos pueden evadir completamente los controles obligatorios

El Informe N° 854 de 2025 de la Contraloría Regional de Valparaíso detectó que vehículos provenientes de Argentina pueden ingresar a Chile por el carril de salida sin pasar por controles. La auditoría también reveló baja efectividad en fiscalizaciones y deficiencias críticas de equipamiento en el complejo fronterizo.

La Contraloría Regional de Valparaíso identificó deficiencias estructurales y operativas en los controles de la Dirección Regional de Aduana de Los Andes (DRALA) en el Complejo Fronterizo Los Libertadores, tras una auditoría que abarcó el período entre enero de 2024 y marzo de 2025. Entre los hallazgos más críticos, el organismo constató que vehículos provenientes de Argentina pueden ingresar a Chile utilizando el carril de salida, evadiendo los controles obligatorios, una situación conocida desde 2021 y que no había sido corregida.

Las observaciones están contenidas en el Informe N° 854 de 2025 del ente contralor, que da cuenta de una serie de fallas en la infraestructura de seguridad del paso fronterizo más importante del comercio terrestre entre Chile y Argentina. Al problema del carril de acceso se suma la ausencia de un circuito de cámaras perimetral, la existencia de puntos ciegos que permiten ingresos irregulares y un acceso limitado al sistema de cámaras, sin autonomía para revisar registros históricos. Además, el informe revela que la Aduana fiscalizó solo el 2,99% de las Declaraciones de Ingreso (DIN) y el 0,42% de los Documentos Únicos de Salida (DUS) aceptados a trámite, cifras que evidencian un alcance insuficiente de las fiscalizaciones.

La auditoría también detectó una subutilización de los recursos tecnológicos disponibles. El camión escáner, por ejemplo, operó principalmente en horario diurno pese a que el complejo funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana. El equipo registró 54 días sin uso por fallas, mantenimiento o falta de operarios, y otros 25 días con menos de cinco horas de operación. A ello se añade que la falta de conexión eléctrica permanente obliga a operar con generador, lo que requiere traslados semanales para cargar combustible y deja al complejo sin apoyo operativo durante esos períodos.

En materia de equipamiento, la Contraloría constató que el escáner no está integrado con el sistema de Declaración de Ingreso —pese a que el proveedor había ofrecido esa funcionalidad— y que los funcionarios utilizan teléfonos personales y aplicaciones externas para capturar y transmitir imágenes de fiscalización, lo que vulnera los estándares operativos y de seguridad del servicio. Entre abril y mayo de 2024, la DRALA estuvo además sin detector TruNarc por falla y sin plan preventivo para los equipos de Tecnología No Invasiva (TNI), mientras que la dotación canina cuenta con solo dos binomios K-9, insuficientes para cubrir la operación continua.

El informe también identificó autorizaciones de aforo en destino improcedentes en ocho Declaraciones de Ingreso, sin cumplir los requisitos establecidos, y otras tres sin justificación del agente de aduana, lo que podría generar riesgos de manipulación, subdeclaración de mercancías y evasión tributaria.

Por los hechos detectados, la Contraloría instruyó a la DRALA y a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso iniciar sumarios administrativos en un plazo de 15 días hábiles para determinar eventuales responsabilidades.