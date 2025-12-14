Conteo de votos en la segunda vuelta presidencial: Sigue en vivo los resultados entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Desde las 18:00 horas comenzó el escrutinio de la elección que definirá al próximo Presidente de la República, mientras el Servel proyecta que los primeros resultados oficiales se conocerán pasadas las 19:00 horas, a medida que avance el cierre de mesas en todo el país.

A partir de las 18:00 horas de este domingo 14 de diciembre se dio inicio al conteo de votos de la segunda vuelta presidencial, proceso que definirá al próximo Presidente de la República entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Con el cierre progresivo de las mesas de votación a lo largo del país, el Servicio Electoral (Servel) activó el proceso de escrutinio, el cual permitirá conocer los primeros resultados oficiales durante la tarde-noche de esta jornada clave para la democracia chilena.

Según informó el director regional del Servel en La Araucanía, Carlos Zurita, la expectativa del organismo es que los primeros cómputos oficiales comiencen a difundirse pasadas las 19:00 horas, una vez que avance el cierre de mesas y se consolide la información proveniente de los locales de votación.

Revisa los resultados preliminares

Sigue la señal en vivo: