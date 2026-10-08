Constanza Martínez (FA) y eventual candidatura presidencial de Michelle Bachelet: “Es bueno saber con quiénes contamos y en qué estamos”

La secretaria general del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, abordó la eventual candidatura presidencial de la expresidenta Michelle Bachelet.

En entrevista con Radio Duna, Martínez comentó sobre la figura de Bachelet que “logra que distintos liderazgos de muchos mundos se encuentren” y que la exmandataria “no es que volvió, ella ha estado muy presente en lo que ha pasado en nuestro país”.

Además, declaró que el anuncio sobre una posible candidatura presidencial “no es prematuro”, pese a que la administración de José Antonio Kast asumió en marzo de este año.

“No es prematuro, porque la presidenta Bachelet puede hablar de lo que quiera cuando quiera, y lo puede hacer no solo con el respaldo, sino con la alegría de todos nosotros. Creo que muestra también que es un liderazgo que aúna mucho“, afirmó.

Bajo esta línea aseguró que “en este momento, a tres años de lo que viene, es bueno saber con quiénes contamos y en qué estamos, pero sobre todo construir una alternativa de gobierno que sea atractiva, de la cual las personas se sientan parte”.

En ese sentido, hizo una autocrítica al Gobierno del expresidente Gabriel Boric: “Yo creo que también eso es parte de los aprendizajes que tuvimos durante nuestro gobierno: la necesidad no solo de ganar electoralmente, sino también de poder construir una unidad, una referencia para las personas que les haga sentido, y hoy día el progresismo está en una encrucijada, pero no solo acá, en el mundo”.

“Es un momento para que construyamos, pero sobre todo que no pensemos solo en el nombre (de posibles candidatos), que es algo que es muy importante, pero que no es lo más relevante”, agregó Martínez.

Consultada por si es prematuro conversar sobre el futuro de posibles candidatos de la oposición, la secretaria del Frente Amplio contestó que “es una conversación muy larga” y aseguró que actualmente cuentan con “varios liderazgos que también se ponen a disposición”.

Concluyó afirmando que existe espacio para estos liderazgos presentes en el partido y que “ojalá todos unificados y pensando en cómo logramos que a las personas les haga sentido nuestro proyecto“.