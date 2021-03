“Ayer estuve en conversaciones con el presidente de la República en varias oportunidades, también con el ministro del Interior (Rodrigo Delgado) que reinició sus funciones y solicitamos respetuosamente al Comité de expertos en pandemia del Ministerio de Salud que sesionara, muy tarde y lo agradezco muchísimo“, indicó.

Ante esto, el secretario de Estado afirmó que el comité “por unanimidad, han hecho una recomendación en relación a la postergación de las elecciones”, lo cual será evaluado esta semana por el Minsal y “el espectro político”.

En concordancia con lo expresado por el presidente Piñera, Paris aseguró que “las decisiones siempre van a ser basadas en lo sanitario. Predomina aquí la importancia de la salud de los chilenos, así que tomaremos en cuenta con mucha consideración y respeto esta opinión del consejo de expertos en pandemia“.

¿Qué detectó el Consejo Asesor?

Ante la pregunta realizada a la autoridad sanitaria durante el informe, el Consejo Asesor COVID-19 comunicó las razones que motivaron a los miembros a sugerir el cambio de fecha de los sufragios:

Aumento brusco de casos.

Hospitalizaciones al alza en un sistema ya saturado.

Aún no se observa el efecto protector de la vacunación.

En algunas regiones se ha observado un aumento de defunciones de adultos mayores en domicilio que puede ser efecto de dificultades en acceder a las camas hospitalización.

Hay transmisión comunitaria de variantes más contagiosas.

Aún existen debilidades en el desempeño de la estrategia de TTA (Testeo, trazabilidad y aislamiento). La positividad de los test en consultantes es sobre el 20%, se ha prolongado el tiempo de respuesta a los exámenes y la proporción de casos aislados en condiciones seguras.

“Consideramos que llevar a cabo la elección en este contexto puede agravar la situación, no solo por el acto eleccionario, sino que principalmente por las actividades anexas a la votación. Sin embargo, postergar, sin agregar otras acciones a las medidas vigentes, no da garantías que la situación mejore, e incluso podría empeorar por el avance del invierno y si aún hay una proporción importante de población no vacunada”, indicó el grupo de expertos.

Asimismo, entregó las siguientes recomendaciones a las autoridades de Gobierno: