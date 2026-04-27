Condenan a mall chino a millonaria multa: Vendía productos sin sello SEC y con rotulado en idioma distinto al castellano

Tras una denuncia del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), la justicia condenó a un mall chino a una millonaria multa por irregularidades en su servicio.

La institución presentó la acción judicial luego de detectar —tras una fiscalización presencial— una serie de infracciones a la Ley del Consumidor y a normativas sectoriales.

Así, el Juzgado de Policía Local de Panguipulli dio la razón al Sernac, determinando que el local “Importadora Arcoíris” incumplió “una serie de disposiciones, entre ellas, comercializar productos potencialmente peligrosos para la salud de las personas”.

En detalle, el tribunal verificó que la tienda vendía productos que tenían rotulado en un idioma distinto al castellano; “vendía productos eléctricos, por ejemplo, alargadores, hervidores de agua y bolsas de agua caliente eléctricas sin contar con el Sello SEC“.

Además, “no informaba el derecho a la garantía legal de los productos nuevos que salen defectuosos; y no indicaba el nombre y domicilio del jefe de local, entre otros incumplimientos”.

Debido a la gravedad de la situación, el tribunal aplicó una serie de multas que alcanzaron un total de 1.250 UTM, es decir, $87.361.250.

La directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, valoró la sentencia y comentó que esta ratifica que las empresas deben ser profesionales y respetar lo que dispone la Ley del Consumidor y otras normas que protegen a las personas.

“La Ley del Consumidor dispone claramente que todos los proveedores que comercialicen productos deben hacerlo con la rotulación correspondiente, es decir, que cuenten con información relativa al uso, contenido y composición. Estos antecedentes deben estar siempre en idioma español”, dijo.