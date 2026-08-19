Condenan a militares por tráfico de migrantes en Colchane: Gestionaron paso clandestino de una venezolana a través de WhatsApp

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique condenó a 818 días de remisión condicional a dos funcionarios del Ejército, individualizados como O.E.L.P. y D.N.M.M., como autores del delito consumado de tráfico de migrantes.

El hecho ocurrió el 14 de mayo de 2025 en la comuna de Colchane, tras facilitar el ingreso irregular de una ciudadana venezolana al país, según acreditó el tribunal.

De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial, el fallo unánime estableció que los uniformados se valieron de su asignación en el resguardo fronterizo con Bolivia para gestionar el paso clandestino a través de WhatsApp.

La maniobra se concretó mientras uno de los acusados realizaba labores de vigilancia en el puesto de observación de la facción Cerrito Prieto.

Junto con la pena sustitutiva bajo supervisión de Gendarmería, la resolución impuso ocho años de inhabilitación absoluta para cargos públicos, la suspensión de sus oficios y una multa de 5 UTM a cada sentenciado, reconociendo la atenuante de irreprochable conducta anterior.