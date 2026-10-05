Conaf condena robo de plantas endémicas en Reserva Nacional La Chimba: Recinto se encuentra cerrado administrativamente

Este lunes, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) condenó el robo de plantas endémicas en la Reserva Nacional La Chimba por parte de algunos visitantes.

La situación fue dada a conocer por la Asociación Socioambiental Raíces Endémicas a través de sus redes sociales. En los registros entregados por su presidenta, Carmen Serrano, se observan a personas llevando plantas endémicas como Cleome chilensis o Cistanthe grandiflora (pata de guanaco).

Según dieron a conocer, los involucrados fueron confrontados, pero aun así se llevaron las plantas, que crecen específicamente bajo las condiciones presentes en dicho sector.

Tras ello, Serrano llamó a Conaf a realizar “un esfuerzo extra en tener guardaparques, aunque sea los fines de semana, haciendo rondas, quizás turnándose, pero que se vea la presencia de ellos en el lugar, porque a falta de esta presencia vemos plantas dañadas, vemos mascotas haciendo sus necesidades, defecando y orinando en las plantas, y a personas sacando plantas de raíz para llevarlas a sus casas”.

Sobre esta situación, el director regional de Conaf, Cristián Salas, condenó “categóricamente los hechos ocurridos este fin de semana en la Reserva Nacional La Chimba”.

En esa misma línea, remarcó a la ciudadanía que “las áreas protegidas son lugares especiales que tienen ecosistemas muy frágiles y que se encuentra por ley prohibido extraer flora o fauna dentro de las áreas protegidas“.

Ahora, la Reserva Nacional La Chimba se encuentra cerrada administrativamente.