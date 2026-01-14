Conaf entrega balance de incendios forestales: Hay siete en combate en tres regiones

La institución reportó que hay más de 450 hectáreas consumidas debido al avance de las llamas.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un balance de incendios forestales, informando que hay siete que están en combate en tres regiones del país.

En la Región Metropolitana, el incendio “Puente Las Chiriguas” en la comuna de Melipilla ha consumido 185 hectáreas.

En la Región del Biobío, el incendio “Tranicura” en Tirúa ha afectado 15 hectáreas.

En la Región del Ñuble hay dos incendios en combate.

Se trata del incendio “Perales Biobío” en Ránquil, que lleva 220 hectáreas quemadas, mientras que el incendio “Reserva Ñuble” en Pinto ha afectado 36,2 hectáreas.

En todas las comunas hay alerta roja.

En total, hay 456,2 hectáreas que han resultado consumidas. Equipos de Conaf y de emergencia de otras instituciones trabajan para evitar el avance de las llamas.