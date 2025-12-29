Conaf activa plan de contingencia para Año Nuevo por incendios forestales: Despliegue de más de 2.200 brigadistas y 73 aeronaves

En el marco de las celebraciones de fin de año y ante un escenario marcado por temperaturas extremas, el organismo anunció un plan de contingencia a nivel nacional para reforzar la prevención de incendios forestales.

En el marco de las festividades de fin de año y en un contexto de temperaturas extremas, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) activó un Plan de Contingencia a nivel nacional, el cual estará vigente entre el miércoles 31 de diciembre de 2025 y el jueves 1 de enero de 2026.

“El plan tiene como objetivo principal asegurar una respuesta rápida y efectiva frente a eventuales emergencias, priorizando la protección de las personas, las comunidades y la naturaleza. A nivel nacional, Conaf mantendrá operativas 13 centrales regionales, además de la Central Nacional de Coordinación, con el despliegue de más de 2.200 brigadistas y la disponibilidad de 73 aeronaves, entre aviones y helicópteros livianos, medianos y pesados, distribuidas estratégicamente según el nivel de riesgo de cada región, especialmente en la zona centro y sur del país”, señaló el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca.

Actualmente, las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble se encuentran con Alerta Roja por calor extremo, mientras que la Región del Biobío presenta Alerta Amarilla por calor intenso, decretadas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Además, existe una Alerta Temprana Preventiva por amenaza de incendios forestales entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía.

“Quiero destacar especialmente el rol de las y los funcionarios de la Corporación Nacional Forestal que, a través de instrumentos como el Golpe Único y el Botón Rojo, han permitido un mayor control en aquellos lugares con mayor disposición a incendios forestales. Además, nuestros brigadistas están altamente capacitados. Han participado en jornadas de formación y se mantienen constantemente realizando labores de prevención a lo largo de todo el territorio”, complementó el ministro subrogante de Agricultura, Alan Espinoza.

Conaf activa Botón Rojo ante temperaturas extremas

Entre el lunes 29 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, el organismo advirtió que se esperan altas temperaturas, baja humedad relativa y vientos moderados a fuertes entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía, condiciones que incrementan significativamente el peligro de propagación del fuego.

En este contexto, se activó la Alerta Preventiva de Botón Rojo, una herramienta que permite identificar zonas con mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales.

Para estos días, las zonas más sensibles corresponden a:

Región Metropolitana: Peñaflor, Padre Hurtado, Peñalolén, San Bernardo, Buin.

Región de Valparaíso: Calle Larga, Los Andes, Rinconada, San Esteban, Llaillay.

Región del Maule: Talca, Pelarco, Río Claro, San Rafael, Curepto.

Región de Ñuble: Bulnes, Chillán Viejo, San Nicolás, San Fabián, Portezuelo.

Región del Biobío: Alto Biobío, Antuco, Tucapel, Los Ángeles, Nacimiento.

Región de La Araucanía: Padre Las Casas, Vilcún, Lautaro, Perquenco, Angol.

Prevención

Conaf realizó un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención, evitar el uso del fuego en sectores rurales y forestales, y denunciar oportunamente cualquier columna de humo o situación de riesgo a los canales de emergencia correspondientes.

Entre las recomendaciones se encuentran: