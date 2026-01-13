Con Maturana preso y con Crespo y Zamora absueltos: En qué quedaron los casos de carabineros acusados apremios a civiles

Desde 2019 hasta la fecha, las acuaciones contra exfuncionarios policiales han vivido distintos resultados.

Este martes, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió al excarabinero Claudio Crespo de los delitos de apremios ilegítimos de los que fue acusado por el Ministerio Público a raíz de las lesiones oculares sufridas por el ahora diputado electo Gustavo Gatica, tras lo cual perdió su visión.

La resolución de esta jornada se suma a otras relacionadas con acusaciones de agresiones a civiles protagonizadas por funcionarios de Carabineros, cuyos casos más emblemáticos han tenido distintos resultados.

El primero en ser resuelto fue el de Patricio Maturana, el exfuncionario policial que fue acusado de impactar en el rostro a la actual senadora Fabiola Campillai con una bomba lacrimógena, mientras ella se dirigía a su trabajo.

En octubre de 2022, el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo condenó a Maturana a 12 años y 183 días de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, motivo por el cual el excarabinero permanece preso.

Distinto resultado tuvo el denominado caso Pío Nono, en el cual se acusó al excarabinero Sebastián Zamora de empujar a un manifestante por el puente Pío Nono con una intención homicida.

Dicha investigación fue dirigida por la fiscal Ximena Chong, misma que integró el equipo del Ministerio Público del caso en el que fue absuelto Claudio Crespo.

Respecto a Zamora, en julio de 2024, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó un veredicto absolutorio en favor de Zamora, quien había sido acusado por el Ministerio Público de delito frustrado de homicidio.

Más allá de la absolución, Zamora se presentó como candidato independiente -en cupo del Partido Republicano– a las elecciones parlamentarias de noviembre pasado, en las que fue electo como diputado por el ditrito 7, en la Región de Valparaíso.