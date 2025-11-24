País viña del mar

Con divertido video a lo Mario Kart: Muestran cómo será el nuevo aeropuerto de Viña del Mar

Por CNN Chile

24.11.2025 / 09:24

Desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) señalaron que el proyecto implica US$ 43,6 millones de inversión para más de 4.000 m² de infraestructura.

Con un video al más puro estilo Mario Kart, el gobierno presentó este domingo un video que muestra cómo se verá el nuevo aeropuerto de Viña del Mar, en Concón.

POV: recorres el futuro aeropuerto de Viña del Mar (pero eres un gatito en un kart)“, escribieron en el video que rápidamente se llenó de comentarios destacando la alusión al popular juego.

En la publicación se destaca que el pasado martes la Comisión Evaluadora Ambiental dio luz verde a las obras del futuro recinto, cuya construcción se espera comience en algún momento del próximo año.

En su momento, desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) señalaron que el proyecto implica US$ 43,6 millones de inversión para más de 4.000 m² de infraestructura. Se proyectan 500 mil pasajeros al año.

“Esta es una iniciativa que conectará mejor a la región y abrirá nuevas oportunidades para su desarrollo“, destacaron desde la cartera en otra publicación.

Videos: Mira cómo será el nuevo aeropuerto de Viña del Mar.

