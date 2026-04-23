Complejo mes para Metro: Servicio suma 10 justificativos por retrasos en menos de 30 días hábiles

“Hoy, 23 de abril durante el horario punta AM, el servicio en Línea 1 presentó retraso en su frecuencia habitual”, informó Metro de Santiago en un nuevo justificativo difundido durante la mañana. De esta forma, el sistema volvía a registrar inconvenientes en plena hora punta, en medio de un mes marcado por reiteradas contingencias operacionales.

⚠️ Debido al retraso que afecta la frecuencia de trenes en #L1, ponemos a disposición el justificativo para quienes lo necesiten.https://t.co/J8lEceWVS0 — Metro de Santiago (@metrodesantiago) April 23, 2026

La empresa señaló que la situación pudo generar atrasos en los tiempos de traslado, mayor espera en estaciones y demoras en la llegada de pasajeros a sus destinos. Además, indicó que la información fue comunicada por sonorización en estaciones y trenes, pantallas digitales, aplicación móvil, página web, redes sociales y call center.

Más de 10 justificativos en menos de un mes

Lo ocurrido este jueves no aparece como un hecho aislado. Según una revisión de las publicaciones oficiales disponibles en el sitio de Metro, la compañía acumula 10 justificativos entre el 23 de marzo y el 23 de abril, asociados a retrasos, eventos operacionales, extensiones horarias o contingencias en el servicio.

Dentro de ese registro figuran comunicaciones emitidas los días 23 y 24 de marzo, además de los días 1, 6, 9, 14, 15, 20, 22 y 23 de abril.

Tomando como referencia ese período, Metro publicó 10 justificativos en 32 días corridos, lo que equivale a una comunicación cada 3,2 días calendario. Si se consideran solo jornadas hábiles dentro de ese lapso, la frecuencia se aproxima a un justificativo cada 2,4 días laborales.

Línea 1, principal eje de la red y una de las rutas con mayor demanda del sistema, ha concentrado parte de los episodios recientes. El 9 de abril, por ejemplo, Metro informó un evento en esa línea, mientras que este jueves volvió a reportar retrasos en su frecuencia habitual durante la mañana.

Si bien no todas las publicaciones corresponden necesariamente a fallas técnicas de gran magnitud —algunas responden a contingencias externas o medidas especiales de operación—, la seguidilla de justificativos significa un par de semanas complejas para el tren subterráneo capitalino.