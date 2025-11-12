Comienzan obras del tren Alameda-Melipilla: Beneficiará a más de 1 millón de personas y tramo pasará por 8 comunas

Las autoridades señalaron que el tiempo de viaje entre Santiago y Melipilla en hora punta será de 46 minutos, actualmente son 2 horas en auto.

Este miércoles se realizó la ceremonia de inicio de las obras del tren Alameda-Melipilla.

El proyecto, cuyo trazado estará sobre la antigua línea férrea a Melipilla y Cartagena, se organizará en tres fases constructivas para optimizar tiempos, coordinar obras urbanas complejas y asegurar una entrada en operación escalonada.

El tren contempla una inversión total de más de US$ 1.900 millones y una extensión de 61 kilómetros.

Así, pasará por 11 estaciones en 8 comunas (Estación Central, Cerrillos, Padre Hurtado, Maipú, Talagante, El Monte, Melipilla y Peñaflor serán las comunas beneficiadas) y tendrá conexión con las líneas 1 y 6 del Metro de Santiago.

Se proyecta que habrá 22 trenes de tres coches cada uno -todos eléctricos-, con capacidad para 807 pasajeros. Los trenes alcanzarán velocidades máximas de 120 km/h en tramos específicos.

Las autoridades señalaron que más de 1,7 millones de personas se verán beneficiadas y que el tiempo de viaje entre Santiago y Melipilla en hora punta será de 46 minutos, actualmente son 2 horas en auto.

Anualmente, el tren sería utilizado por 57 millones de pasajeros.

“Las estaciones además tendrán altos estándares de seguridad, por lo que todo el trazado estará 100% confinado mediante cierres perimetrales, lo que restringe accesos indebidos. Además, contará con un sistema de vigilancia con cámaras, un sistema de comunicación radial permanente, el sistema ETCS Nivel 2 para la gestión del tráfico (el más utilizado en Europa), vías segregadas para uso exclusivo de pasajeros y un sistema automático de frenado de tren“, informó el Gobierno.

Construcción del tren Alameda-Melipilla

Las obras constarán de tres fases: