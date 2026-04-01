Comenzó la Operación Renta 2026: Estas son las fechas de pago

El Servicio de Impuestos Internos informó que "nuevamente se aplicará el procedimiento de retención para los deudores de pensiones de alimentos y del Crédito con Aval del Estado".

Este miércoles 1 de abril comenzó la Operación Renta 2026, proceso que permite a personas y empresas declarar sus ingresos anuales, cumpliendo con sus obligaciones tributarias.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) proyecta recibir más de 5.120.000 declaraciones durante el proceso de este año, cuya etapa de declaración inició esta jornada.

A partir de hoy, el organismo puso a disposición de más de 4,1 millones de contribuyentes (personas y empresas) una propuesta de declaración. Una vez que los usuarios verifiquen que la información está correcta, podrán aceptarla y dar cumplimiento a su obligación.

Operación Renta 2026: ¿Cuáles son las fechas de pago?

Al igual que en procesos anteriores, quienes realicen la declaración durante la primera semana de abril recibirán el pago anticipado a fin de mes.

Las fechas de pago para la Operación Renta 2026 son las siguientes:

El SII remarcó que “nuevamente se aplicará el procedimiento de retención para los deudores de pensiones de alimentos y del Crédito con Aval del Estado”.

Y respecto a las retenciones y/o compensaciones aplicadas en la Operación Renta 2026, la institución indicó que “alcanzaron a 625.000, por un total de $137.915 millones. De este total, 88.042 correspondieron a deudores del Crédito Universitario y 30.860 a deudores CAE”.

Mientras que “otras retenciones aplicadas a contribuyentes que presentaron su declaración el año pasado y solicitaron devolución correspondieron a 50.296 deudores de instituciones de salud y a 43.154 deudores en obligaciones previsionales judicializadas”.