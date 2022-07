Durante las últimas horas se volvió viral un registro en que el empresario Pedro Pool, oriundo de Osorno y adherente al Rechazo, amenazaba de muerte a los ex convencionales Jaime Bassa y Fernando Atria.

“Vamos a fusilar a los prostituyentes por alta traición a la patria”, aseguró, agregando que “Chile no se merece lo que lo quieren hacer, que es sumirlo en lo pobreza, en el hambre y en la esclavitud”, describiendo como “indios” a los ex convencionales pertenecientes a pueblos originarios.

Ante esta situación, diferentes organizaciones dieron su opinión. Una de ellas es la Agrupación de Derechos Humanos, quienes dijeron que “el Estado de Chile, a través de sus autoridades, debe condenar públicamente este tipo de expresiones que incitan al odio y dar señales que los delitos de lesa humanidad son inaceptables en todo tiempo y lugar”.

Por su lado, el Comando del Apruebo emitió un comunicado en el que condenaron categóricamente las violentas amenazas proferidas por el empresario Pedro Pool Vargas “que amenazó de muerte al ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, y al ex convencional Fernando Atria. No es la primera vez que Pool Vargas realiza amenazas como esta”.

Agregando que “no podemos dejar que este momento histórico de discusión democrática quede opacado por la violencia y el amedrentamiento reiterado, cuando lo que debe primar tiene

que ser la unidad, el diálogo y el respeto”.

Para finalizar, señalaron que este tipo de situaciones dificultan “el diálogo que nos permite avanzar hacia los cambios concretos que el Chile del mañana necesita, el cual fomenta la

participación e información de todos los chilenos y chilenas”.



