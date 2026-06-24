“Comandante Ramiro” dejará la cárcel de alta seguridad: Justicia ordena regreso de Hernández Norambuena a Rancagua por motivos de salud

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió que Mauricio Hernández Norambuena, alias “Comandante Ramiro“, deberá volver al Complejo Penitenciario de Rancagua.

La Dirección Nacional de Gendarmería había justificado el traslado de Norambuena al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) a inicios de junio, argumentando motivos técnicos y disponibilidad de plazas.

Esta decisión fue objetada por la familia y la defensa del “comandante Ramiro”, quienes ingresaron una solicitud a la justicia para que este regresara a la cárcel de Rancagua, recinto en el que permaneció durante cinco años.

A esto se sumó el informe del Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería, el cual recomendó su retorno al recinto de la Región de O’Higgins debido a las precarias condiciones en las que se encontraba Norambuena en la cárcel de máxima seguridad.

En el documento se estipuló que el condenado estaba sometido a bajas temperaturas en su celda y al uso permanente de esposas. Por esta razón, la repartición advirtió que mantenerlo allí “puede conllevar un trato inhumano contrario a lo establecido”, según consignó La Tercera.

Finalmente, el tribunal acogió la petición y ordenó que el exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) vuelva a Rancagua a cumplir su doble condena de 15 años de presidio por el asesinato del senador Jaime Guzmán (UDI) y por el secuestro de Cristián Edwards.

El juzgado otorgó un plazo de 10 días para efectuar el traslado de Norambuena al penal donde cumplía su pena originalmente.