Colina implementa flota de motos eléctricas para reforzar el patrullaje preventivo en el sector Chamisero

Por CNN Chile

12.01.2026 / 17:21

La comuna se convierte en la primera rural de la Región Metropolitana en usar tecnología de intercambio de baterías, sumándose a un plan integral de seguridad que incluye cámaras y centros de monitoreo.

La Municipalidad de Colina presentó una nueva flota de motos eléctricas Gogoro para potenciar el patrullaje preventivo en el sector de Chamisero, una medida que busca combatir el aumento de encerronas y delitos.

La iniciativa, ejecutada mediante una alianza público-privada, se integra al Plan Comunal de Seguridad, que ya cuenta con un centro de monitoreo, lectores de patentes y una red de 301 cámaras de vigilancia vinculadas a Carabineros.

Tecnología sostenible y eficiente

La alcaldesa Isabel Valenzuela destacó que “la seguridad es una prioridad permanente” y que estas motos permiten una presencia territorial más ágil y sustentable.

Colina es la primera comuna rural de la Región Metropolitana en adoptar el sistema de intercambio de baterías de Gogoro, operado por Copec Voltex, que posibilita recambiar la energía en 30 segundos.

La tecnología asegura cero emisiones, menor costo operativo que los vehículos a combustión y disponibilidad continua para la vigilancia, reforzando una estrategia integral de seguridad en la comuna.

