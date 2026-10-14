Colegios de Ñuñoa, Providencia y Las Condes volverán a clases este jueves

Los municipios de Ñuñoa, Providencia y Las Condes confirmaron el retorno a clases para gran parte de sus establecimientos educacionales para este jueves, luego de la suspensión a causa de las fuertes lluvias que se registraron ayer.

La medida había sido tomada para resguardar la seguridad de las comunidades educativas, ya que gran parte de los recintos había resultado con algunos daños en sus instalaciones.

En el caso de Ñuñoa, las comunidades que retornarán mañana a las salas de clases son: la Escuela Benjamín Claro Velasco, el Liceo José Toribio Medina, el Liceo Lenka Franulic, la Escuela Eduardo Frei Montalva, el Liceo República de Siria (ambas sedes), la Escuela Guillermo Zañartu Irigoyen, la Escuela Juan Moya Morales, la Escuela Intercultural Kallfü Mapu, el Colegio Bicentenario TP República Argentina, el Liceo Brígida Walker, el Liceo Carmela Silva Donoso, el Liceo Augusto D’Halmar, el Colegio Hellen Keller, el Colegio Amapolas y el jardín infantil Naranjitas.

Mientras que también habrá recintos que regresarán a clases el lunes 19 de octubre, entre los que se encuentran: la Escuela Básica José Toribio Medina, la Escuela República de Francia, la Escuela República de Costa Rica, el Colegio Aurora de Chile, el Jardín Infantil Manzanilla y el Jardín Infantil Caballito Azul.

En tanto, en Providencia, el alcalde Jaime Bellolio señaló que mañana regresarán a clases todos los liceos y colegios públicos de la comuna, excepto el Jardín El Aguilucho, la Escuela de Lenguaje Abelardo y el Colegio El Vergel.

Mientras que, en Las Condes, los establecimientos particulares que tendrán una nueva jornada de clases son: el colegio San Francisco del Alba, Scuola Italiana Vittorio Montiglio, San Francisco de Asis, Wenlock, Cordillera de Las Condes, William Kilpatrick, Padre Hurtado y Juanita de los Andes, Cumbres, Nuestra Señora del Loreto, Virgen de Pompeya, y San Nicolás de Myra.

El único particular que no abrirá es el Redlan, debido a que está ubicado en el epicentro de la emergencia del aluvión de la semana pasada.

Los recintos municipales se mantendrán cerrados, sin clases.