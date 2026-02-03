Colegio de Químicos Farmacéuticos denuncia venta de medicamentos no autorizados en malls chinos

La vicepresidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile, María Soledad Velásquez, señaló que han constatado que malls chinos de la capital venden medicamentos de diversos tipos provenientes de Asia, advirtiendo que las personas “arriesgan seriamente su salud”.

A través de una carta publicada en El Mercurio, la representante del gremio expuso: “Hemos constatado que malls chinos en la capital venden medicamentos de diversos tipos, provenientes de Asia, en sus góndolas”.

Y advirtió que los hechos descritos representan “un problema de salud pública de gran importancia”, dado que las personas que adquieran estos productos no autorizados, sin calidad ni eficacia garantizada, arriesgan seriamente su salud, ya que estos productos pueden contener sustancias activas peligrosas, tóxicos o impurezas.

Por tanto, hizo un llamado a adquirir medicamentos únicamente en farmacias y a verificar que cuenten con el registro sanitario otorgado por el Instituto de Salud Pública (ISP), el cual constituye un sello de cumplimiento con los requisitos de calidad, seguridad, eficacia e información al usuario.

“Asimismo, instamos a la autoridad de salud a establecer medidas que prevengan la entrada de este tipo de productos al país y a realizar las fiscalizaciones necesarias para evitar situaciones similares”, afirmó Velásquez.

El caso de la Región Metropolitana

Respecto a la situación en la Región Metropolitana, Velásquez señaló en The Clinic que han identificado la venta de medicamentos sin autorización en China Mart, ubicado en la calle Gorbea, en el conocido Barrio Meiggs.

“Hay, por ejemplo, productos que se ofrecen para la garganta, que no sabemos qué contienen porque están en chino. También hemos visto cremas, porque los productos cosméticos que no pasan por un registro sanitario, cremas con vitamina E, por ejemplo, o combinaciones de paracetamol con amantadina y clorfenamina, que incluyen cafeína. Son mezclas de productos que se utilizan para disminuir la sintomatología de la gripe y no tienen registro sanitario”, cerró.