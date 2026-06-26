Cobraban $3 millones por cada niño: El mecanismo que usaban los haitianos detenidos por tráfico de niños en Chile

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó ayer jueves la medida cautelar de prisión preventiva para dos ciudadanos haitianos imputados por los delitos de tráfico ilícito de inmigrantes menores de edad, asociación criminal y lavado de activos.

Los acusados, Ezechiel Rome y Jean Chery Dormeus, son acusados de liderar una red clandestina que cobraba $3 millones por trasladar a niños desde Haití hacia Chile.

La indagatoria, liderada por la Fiscalía Centro Norte y la PDI, se inició tras una alerta de Interpol en 2024 debido a la detección de seis menores retenidos en República Dominicana, cuyos padres residían legalmente en territorio chileno.

Según la acusación del Ministerio Público, los involucrados utilizaban agencias de turismo de su propiedad para coordinar los viajes ilícitos y confeccionar documentación falsa.

En un periodo de dos años, la organización delictiva habría percibido más de $ 475 millones mediante transferencias y depósitos bancarios.

Los arrestos y los allanamientos a las oficinas comerciales se ejecutaron tras recibir las autorizaciones judiciales correspondientes.