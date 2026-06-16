CNN Chile, Grupo CAP y Fundación Rassmuss firman convenio con la Universidad de Los Andes para la difusión de contenidos de Sana Mente en la comunidad universitaria

CNN Chile, Grupo CAP y Fundación Rassmuss firmaron un convenio de colaboración con la Universidad de Los Andes que permitirá poner a disposición de su comunidad universitaria contenidos del programa Sana Mente.

El acuerdo busca contribuir a la promoción, educación y divulgación en salud mental, facilitando el acceso a material audiovisual desarrollado por Sana Mente y orientado a entregar información basada en evidencia sobre bienestar, salud mental y neurociencia.

Sana Mente nació hace cinco años como el primer programa de la televisión chilena dedicado a abordar en profundidad la salud mental, la neurociencia y el bienestar. Desde entonces, se ha consolidado como un proyecto multiplataforma, con presencia en televisión, redes sociales y distintos espacios de difusión, a través de alianzas con instituciones públicas, privadas, universidades, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.

En esta oportunidad, los contenidos estarán disponibles para la comunidad de la Universidad de Los Andes mediante las instancias y canales que la institución defina para su difusión interna. El material busca favorecer conversaciones informadas, entregar herramientas de orientación general y aportar a una mayor comprensión social sobre la importancia del bienestar y la salud mental.

La alianza se enmarca en el espíritu de Sana Mente de ampliar el alcance de sus contenidos más allá de la pantalla, entendiendo que la salud mental es un desafío transversal y que los espacios educativos cumplen un rol relevante en la formación y sensibilización de las personas.

“La misión de Sana Mente es llegar a más lugares y personas para construir una base de bienestar que permita a la sociedad prosperar unida. En ese marco los universitarios, son de acuerdo a estudios, una población muy afectada por patologías de salud mental y requieren de una mirada atenta y cuidadosa. Llevamos 5 años trabajando para entregar nuevas herramientas e información que nos ayuden a buscar una vida más feliz y plena, por eso este tipo de alianzas son tan importantes”, afirmó Paloma Ávila, conductora de Sana Mente y directora de CNN Futuro.

Por su parte, Tomás Vergara, subgerente de Desarrollo Organizacional de Grupo CAP, destacó que “creemos que los grandes desafíos sociales requieren del trabajo conjunto entre distintos actores. Esta alianza refleja el valor de conectar al mundo empresarial, académico y de las comunicaciones para ampliar el acceso a información confiable sobre salud mental y bienestar. Nos enorgullece contribuir a que más estudiantes puedan acceder a contenidos de calidad que promuevan la reflexión, el aprendizaje y una conversación cada vez más necesaria para el desarrollo de las personas y de nuestra sociedad”.

En tanto, Claudia Cifuentes, miembro del directorio de Fundación Rassmuss, afirmó que “La entrega de estos contenidos a la Universidad de Los Andes es parte esencial del espíritu de Sana Mente. No se trata solo de donar material audiovisual, sino de ampliar el alcance de un proyecto que busca educar, informar y acompañar. Creemos profundamente que el conocimiento sobre salud mental debe estar disponible y circular en espacios donde puede generar impacto real”.

Con este convenio, Sana Mente continúa ampliando su red de colaboración con instituciones públicas, privadas, universidades, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, reforzando su compromiso de contribuir a la divulgación y educación en salud mental, y de poner a disposición de más personas contenidos que promuevan el bienestar y la calidad de vida.