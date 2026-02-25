Claudio Alvarado acusa “falta de transparencia en el proceso traspaso de mando” por proyecto de cable submarino chino

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó la polémica generada por el proyecto de cable submarino chino y la firma de un decreto, posteriormente anulado, que otorgaba una concesión a la empresa CMI Chile SpA.

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó la controversia que se ha generado por el proyecto de cable submarino chino, luego de que se conociera que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, firmó un decreto que posteriormente fue anulado y que otorgaba una concesión a la empresa CMI Chile SpA.

Según publicó El Mercurio, dicho documento otorgaba un período de vigencia de 30 años y autorizaba a la concesionaria a instalar, operar y explotar una red de transmisión por cable de fibra óptica submarina, con repetidores y tecnología DWDM, que interconecta China con Chile entre las ciudades de Hong Kong (China) y Concón (Región de Valparaíso). No obstante, el decreto fue anulado el pasado 29 de enero.

“Cuando surge este tema, lo que corresponde es dar la versión completa de los hechos, y aquí estamos viendo que, hora a hora y día a día, habla una autoridad y otra, y van surgiendo versiones contradictorias, y eso no puede pasar”, afirmó en Radio Universo.

En ese sentido, reprochó que, en el contexto del cambio de administración, exista “una falta de transparencia en un proceso de traspaso de mando, y deberían tener al menos la deferencia de comunicar cuando hay decisiones que son complejas y que van a afectar al próximo gobierno, y en este caso no se hizo”.

Por su parte, la futura ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, complementó que, una vez que asuma el presidente electo, José Antonio Kast, se recabarán todos los antecedentes del caso.