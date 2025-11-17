País san bernardo

Choque frontal entre dos camiones en Ruta 5 Sur a la altura de en San Bernardo deja dos personas heridas

Por CNN Chile

17.11.2025 / 16:09

El accidente, que incluyó el cruce de uno de los vehículos hacia el eje central y el derrame de materiales de construcción sobre la calzada, obligó a desviar el tráfico por la salida 17B y generó una fuerte congestión en la zona.

Un violento choque entre dos camiones provocó este lunes una emergencia en la Ruta 5 Sur, a la altura de San Bernardo, obligando a suspender completamente el tránsito en dirección al sur y generando una extensa congestión en la principal vía del país.

El impacto ocurrió alrededor del mediodía, en el kilómetro 17,2, cuando —según los primeros antecedentes— uno de los camiones rompió la barrera de contención y cruzó hacia el eje central de la autopista.

En esa maniobra terminó atravesado sobre la vía, donde colisionó de frente con un camión tres cuartos que circulaba en sentido contrario, recogió Radio Biobío.

Tras el choque, parte de la carga de uno de los vehículos —materiales de construcción, incluido cemento— quedó esparcida sobre la calzada, complicando aún más las labores de emergencia y el despeje del área.

Ambos conductores resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial.

Aunque aún no se confirma la gravedad de las lesiones, los reportes iniciales indican que serían de carácter leve. Bomberos del Metropolitano Sur y de San Bernardo trabajaron en el rescate de uno de los choferes, quien permanecía atrapado en la cabina tras el impacto.

La zona permanece con tránsito desviado por la salida 17B, mientras autoridades recomiendan utilizar rutas alternativas.

