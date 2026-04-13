Chomalí sale en defensa del papa León XIV tras ataque de Trump: “Prefiere obedecer a Dios antes que a los hombres”

El arzobispo de Santiago respaldó públicamente al pontífice luego de la arremetida del presidente de Estados Unidos, quien lo acusó de “complacer a la izquierda radical”.

El arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, salió en defensa del papa León XIV tras los duros cuestionamientos lanzados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo acusó de actuar con debilidad y de “complacer a la izquierda radical”.

A través de un mensaje público, el cardenal respaldó la figura del pontífice y destacó su trayectoria espiritual. “Es un hombre de bien, forjado por años de oración, estudio y cercanía con los pobres”, afirmó, en una señal de apoyo al liderazgo del Papa en medio de la controversia.

Chomalí además defendió la postura de León XIV frente a las críticas provenientes desde la Casa Blanca. “Prefiere obedecer a Dios antes que a los hombres”, sostuvo, reforzando la idea de que el pontífice actúa desde convicciones religiosas y no desde intereses políticos.

El pronunciamiento se produjo luego de que Trump publicara un mensaje en Truth Social en el que calificó al Papa como “débil frente al crimen” y “terrible en política exterior”, además de exigirle que dejara de “complacer a la izquierda radical”.

La tensión escaló aún más después de que León XIV respondiera que no teme al mandatario estadounidense y que seguirá alzando la voz contra la guerra. El pontífice recalcó que su mensaje nace del Evangelio y de la misión de la Iglesia de promover la paz.

En ese contexto, Chomalí apuntó que el Papa ha marcado un camino claro en favor de la paz y del diálogo. “Tenemos un líder que nos traza un camino sin retorno: promover la paz siempre y bajo toda circunstancia”, planteó.