Colombia iniciará este jueves la transición presidencial: De la Espriella se reunirá con el gobierno de Gustavo Petro

(EFE).– El ministro de Hacienda de Colombia y coordinador del equipo de transición del Gobierno saliente, Germán Ávila, anunció este martes que el jueves comenzará formalmente el traspaso de poderes con la Administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella, tras acordar una primera reunión con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

Ávila explicó que el encuentro se celebrará a las 10:00 hora local (15:00 GMT) en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, donde ambas partes definirán el cronograma de la transición, que será coordinada desde la Presidencia y contará con mesas de trabajo en cada uno de los ministerios.

El ministro señaló que el proceso se regirá por la Ley 951 de 2005, que regula el traspaso de la Administración entre Gobiernos, y aseguró que el Ejecutivo entregará “ni más ni menos información de la que la ley demanda y exige”.

Agregó que cada ministro será el responsable de suministrar la información correspondiente a su cartera y a las entidades adscritas.

Ávila insistió en que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ejercerá plenamente sus funciones hasta el próximo 6 de agosto y rechazó las versiones sobre un supuesto cogobierno durante la transición.

“No hay cogobierno en este periodo”, afirmó el funcionario, quien añadió que cualquier solicitud adicional de información presentada por el equipo entrante será tramitada como un derecho de petición, en los términos previstos por la ley.

El ministro respondió además a los anuncios del vicepresidente electo quien encabezará el equipo designado por el nuevo Gobierno sobre la creación de un grupo élite anticorrupción para revisar la gestión del Gobierno saliente y sostuvo que la transición “no es un debate político” ni un escenario para formular acusaciones.

“No admitimos ningún tipo de coacción ni amenaza de investigaciones”, afirmó Ávila, quien agregó que, si existen sospechas sobre actuaciones de funcionarios del actual Gobierno, estas deberán ser puestas en conocimiento de los organismos de control competentes y no discutirse en las mesas de transición.

Finalmente, hizo un llamado a que el proceso se desarrolle en un ambiente de respeto y serenidad, al considerar que el país atraviesa un momento de alta polarización política tras las elecciones presidenciales.

“Invitamos a trasladar el ambiente confrontacional a un ambiente tranquilo de transición”, manifestó.