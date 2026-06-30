El fenómeno viral “Dictador Mbappé” resurge en el Mundial 2026: Expertos lo analizan

(EFE) – Los récords, los goles y la jerarquía que ha demostrado Kylian Mbappé en lo que va de Mundial han reactivado un fenómeno viral que presenta al delantero francés como un general autoritario. Se trata de la tendencia ‘Dictador Mbappé‘ o su variante ‘Kylian Dictador‘.

Durante estas semanas de la Copa del Mundo, las redes sociales están llenas de vídeos generados con inteligencia artificial que muestran a la estrella del Real Madrid caracterizado como un líder militar despiadado dentro y fuera del campo.

Muchas de estas piezas audiovisuales tienen como banda sonora temas del saudí Abu Ali, un ‘munshid’, como se conocen a los intérpretes de cantos religiosos islámicos, dando una atmósfera más heroica y solemne.

La tendencia, que acumula millones de visualizaciones en las diferentes plataformas, se originó al parecer cuando aún estaba en las filas del París Saint-Germain (PSG).

Allí se empezó a moldear la narrativa de que el talento de Bondy manejaba a su antojo los designios del club francés, incluida la confección de la plantilla. Se le atribuyeron incluso las salidas del argentino Lionel Messi y del brasileño Neymar.

En el Real Madrid continuó la broma y en el Mundial 2026 ha resurgido con fuerza a partir de un par de gestos de poder del exjugador del Mónaco.

El primero fue en el Francia-Irak de la fase de grupos. Mbappé, vestido de corto, señaló a los jardineros en qué partes del césped del Lincoln Financial Field de Filadelfia había que achicar agua tras la tormenta que obligó a suspender el partido durante dos horas.

El segundo tuvo lugar en el cierre de la fase de grupos ante Noruega. El crac francés, al ser sustituido, le pidió al árbitro que le pasara el brazalete de capitán a Aurélien Tchouaméni en vez de dárselo él directamente a su compañero.

El colegiado inglés Michael Oliver cumplió sin rechistar ‘la orden’, aunque en realidad Mbappé trataba de cumplir a rajatabla la nueva normativa FIFA que contempla sanciones para un jugador que tarda más de 10 segundos en salir del campo durante una sustitución.

¿Qué opinan los especialistas?

Pero, al final, ¿beneficia o perjudica a la imagen de Mbappé verse representado como un dictador? A largo plazo puede perjudicar, según los expertos.

“‘Kylian Dictador’ mantiene a Mbappé en el centro de las conversaciones globales y refuerza su condición de protagonista del fútbol, especialmente entre el público más joven”, aprecia Bruno Brum, director de Marketing de ‘End to End’, agencia de publicidad que gestiona decenas de clubes y entidades.

El problema llega —afirma— cuando esa asociación con rasgos autoritarios, aunque sea de forma sarcástica, se consolida y crea una percepción difícil de desmontar.

“A corto plazo, esta tendencia genera interacción; a largo plazo, el riesgo es que la broma acabe formando parte de la identidad pública del jugador“, apunta en declaraciones enviadas a EFE.

Para Ivan Martinho, profesor de marketing deportivo de la escuela superior ESPM, “ninguna marca personal sale beneficiada de que se la vincule repetidamente con adjetivos negativos, aunque sea en tono de humor”.

Sin embargo, Rene Salviano, CEO de la agencia Heatmap y especialista en patrocinios deportivos, ve en el ‘meme’ una oportunidad incluso de generar ingresos para el jugador.

“Todo ello debe dosificarse y planificarse estratégicamente. Cuando se hace con la participación del propio jugador y de profesionales cualificados, los beneficios pueden ser incalculables”, considera.