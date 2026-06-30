Pese a fallo en contra: Defensa de senador Calisto pedirá reabrir investigación por presunto fraude al fisco

Un revés sufrió el senador Miguel Ángel Calisto (independiente) este martes, cuando el Juzgado de Garantía de Coyhaique rechazó la cautela de garantías solicitada por su defensa en la acusación en su contra por presuntos delitos reiterados de fraude al fisco.

Pese al fallo en contra del exmilitante de la Democracia Cristiana (DC), Ramos anunció que en los próximos días presentarán un escrito para reabrir la investigación contra el parlamentario, según consignó La Tercera.

La cautela de garantías fue presentada por la defensa de Calisto, liderada por el abogado César Ramos, quien buscó revertir el cierre de la investigación dictado por la Fiscalía Regional de Aysén.

“Nuestro cuestionamiento tiene por objeto revertir el cierre de la investigación, pues no solo se ha adoptado existiendo un plazo judicial pendiente que vencía el 9 de julio, sino que además ese cierre ha privado a la defensa del derecho a solicitar diligencias que refuten los antecedentes de la investigación“, explicó.

Asimismo, reclamó que el Ministerio Público hizo nuevas investigaciones a solo dos días de terminar el caso, las cuales comunicó a la defensa un día después de cerrar las diligencias y presentar la acusación oficial para dar paso al juicio oral. “Es esa la acción que cuestionamos como defensa”, señaló.

No obstante, el juzgado falló a favor de la Fiscalía, la cual argumentó que el cierre de la investigación no vulneró ni afectó el derecho o la garantía del parlamentario.

Actualmente, el senador está con arraigo nacional en medio de las diligencias en su contra por un presunto fraude al fisco por más de $100 millones que, según la acusación, habría sido cometido durante su tiempo como diputado, entre 2018 y 2022. Además, la Fiscalía confirmó que insistirá en el desafuero de Calisto como senador.