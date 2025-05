Chilena detenida por error en Times Square anuncia acciones legales contra la policía de Nueva York

La mujer, que vivió un angustiante episodio en Times Square junto a su hija de 12 años, regresó este sábado a Chile y denunció que fue esposada con violencia, sin recibir asistencia en español ni información sobre el paradero de su hija.

Javiera Montero, la chilena que fue arrestada en Nueva York tras un confuso incidente en Times Square, rompió el silencio este sábado tras llegar a Chile y anunció que tomará acciones legales por lo que califica como una detención arbitraria y negligente.

La mujer en conversación con Chilevisión relató el episodio con crudeza, apuntando directamente a la falta de protocolos, el uso excesivo de la fuerza y la ausencia de asistencia lingüística durante su arresto.

“Yo soy una persona legal allá, tengo mis papeles al día, mi marido también”, señaló, descartando cualquier vínculo con temas migratorios. Según su testimonio, el hecho ocurrió mientras paseaba con su hija luego de recogerla del colegio y hacer algunas compras previas a su viaje a Chile. Fue entonces cuando ambas fueron derribadas por un grupo de personas que huía por el sector. “Nos empujan al suelo, caemos al suelo. Yo me desesperé, empecé a buscar a mi hija… fue muy caótico”, relató.

La situación se tornó más angustiante cuando perdió de vista a su hija entre la multitud y fue detenida de manera violenta por una policía. “Me toma con muchas fuerzas. Yo todavía tengo moretones porque me esposaron”, denunció.

Uno de los puntos que más remarcó fue la incomunicación con los oficiales al momento de su arresto. “Lo que me da mucha rabia es que yo pedía que por favor me hablaran en español… ni un policía fue capaz de hablarme en español ni de explicarme lo que estaba ocurriendo”, sostuvo.

Su mayor preocupación, según explicó, fue no saber en ningún momento qué pasaría con su hija de 12 años, quien quedó sola tras la detención. “Esa fue mi gran desesperación como mamá. Si no es por un transeúnte que iba caminando, no lo conocemos, no sé qué hubiese pasado con ella. Él fue el que pidió que la llevaran donde yo estaba”.

Montero afirmó que recién a las 11 de la noche su marido fue notificado de su detención, varias horas después de que ocurriera el incidente. “Mi hija estuvo sola toda la tarde sin yo saber qué estaba pasando. Ni una persona se acercó a explicarme lo que estaba pasando”, dijo.

Frente a esta experiencia, anunció que presentará una demanda contra las autoridades policiales de Nueva York. “Vamos a hacer una demanda porque fue negligente lo que pasó conmigo y con mi hija”.