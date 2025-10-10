País World Travel Awards

Chile es reconocido como Mejor Destino de Cruceros del Mundo en prestigiosos World Travel Awards

Por CNN Chile

10.10.2025 / 15:17

{alt}

El país sudamericano sumó cinco galardones internacionales que consolidan su posicionamiento turístico, destacando en categorías de sostenibilidad, aventura y turismo romántico.

Chile alcanzó un hito histórico al coronarse como Mejor Destino de Cruceros del Mundo en la trigésima primera edición de los World Travel Awards, los premios más prestigiosos de la industria turística global. Esta distinción se complementó con cuatro reconocimientos adicionales que posicionaron al país como Destino de Aventura, Destino Verde, Destino de Naturaleza y con el Desierto de Atacama como Destino Romántico líder.

El secretario ejecutivo de la Corporación de Puertos del Conosur, Eric Petri, destacó que “el premio es fruto de un trabajo colaborativo entre autoridades, puertos, operadores y agentes navieros”, constituyendo una carta de presentación estratégica ante las navieras internacionales. La estrategia sectorial busca capitalizar que el 60% de los cruceristas retorna posteriormente al destino por cuenta propia, según datos de la Cruise Lines International Association (CLIA).

Impacto en el turismo nacional

Según reportó Radio ADN, los puertos chilenos reportaron números significativos durante la última temporada, liderados por la Empresa Portuaria Austral con más de 79,000 pasajeros atendidos en terminales de la Patagonia. Le siguieron Puerto Montt con 56,000 visitantes, San Antonio con 30,000 y Valparaíso con 15,000, mientras destinos insulares como Rapa Nui y Juan Fernández sumaron colectivamente más de 21,500 turistas.

Para la fundación Imagen de Chile, estos reconocimientos elevan la proyección internacional del país como destino moderno y sostenible, subrayando el rol de los cruceros como primer contacto de miles de visitantes con el territorio nacional. La distinción refuerza además las oportunidades para desarrollar encadenamientos turísticos locales a lo largo de los más de 4,000 kilómetros de costa chilena.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

Cultura Javiera Contador habla sobre la serie “Sin Frenos” y su foco en la experiencia migrante en Chile: “El respeto fue clave para no caer en la caricatura”
Universidad de Chile: confirman el Estadio Nacional para la disputa de semifinales frente a Lanús
Gobierno tras destitución de Dina Boluarte: "Chile mantiene el principio de no intervención"
Debuta en Chile la Swiss Innovation Week: el país más innovador del mundo marca la pauta
Lady Gaga se une al elenco de la secuela de "The Devil Wears Prada" para 2026
Charly García: estrena “In the City” junto a Sting en una histórica colaboración