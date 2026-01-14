Chile consolida su presencia digital: WOM instala antena en la Antártica con la red 5G más austral del mundo

La implementación de esta infraestructura en la Base Capitán Arturo Prat fortalece la soberanía nacional y optimiza las operaciones científicas y militares en el continente blanco.

Chile ha marcado un precedente en las telecomunicaciones globales tras finalizar la instalación de una antena de quinta generación en la zona más remota de su territorio. Este despliegue tecnológico, liderado operativamente por la compañía WOM Chile, se localiza en la Base Naval Capitán Arturo Prat. Con este avance, el asentamiento más antiguo del país en la Antártica ahora cuenta con una red pública que extiende los estándares de conectividad digital de alta velocidad hasta el extremo sur del planeta.

La ejecución de este proyecto fue el resultado de una estrecha colaboración entre el Estado y el sector privado, permitiendo así cumplir con el ambicioso objetivo de integrar zonas aisladas antes de finalizar el ciclo anual. Esta iniciativa forma parte de un plan nacional de despliegue de infraestructura que busca eliminar las brechas digitales en localidades con dificultades geográficas extremas, garantizando que el estándar tecnológico del continente se replique en la zona polar.

El beneficio más inmediato se refleja en el bienestar de la dotación militar que habita la base de forma permanente. Hasta hace poco, las comunicaciones dependían de horarios restringidos y señales inestables; sin embargo, gracias a la nueva infraestructura desplegada por WOM, el personal puede ahora mantener una comunicación fluida mediante videollamadas de alta calidad. Esto facilita un vínculo familiar constante y cercano, factor crucial para quienes cumplen funciones en un entorno de aislamiento extremo.

En el ámbito operativo, la llegada del 5G transforma radicalmente la eficiencia de la Armada de Chile en la zona. La robustez de la red permite transmitir grandes volúmenes de datos en tiempo real, optimizando las observaciones meteorológicas y el monitoreo del tráfico marítimo. Esta rapidez en el intercambio de información es una función crítica para la seguridad en las aguas antárticas y permite una toma de decisiones más precisa frente a las variables climáticas del sector.

Asimismo, la ciencia nacional e internacional se verá directamente favorecida por esta nueva capacidad de red. Los investigadores que desempeñan labores en el continente blanco ahora cuentan con el soporte para el envío de resultados, datos experimentales y registros visuales pesados de manera instantánea. Esto agiliza significativamente el trabajo colaborativo con centros de estudio ubicados en el resto del mundo y potencia el desarrollo del conocimiento científico global.

Finalmente, este avance representa un pilar fundamental para la soberanía y la visión tricontinental del país. Al dotar al territorio antártico de tecnología de punta de la mano de WOM, el Estado no solo mejora la calidad de vida de sus funcionarios y la eficacia de sus instituciones, sino que reafirma su posición estratégica en la Antártica. Se demuestra así que, con la alianza público-privada adecuada, la distancia geográfica ya no es un impedimento para la integración tecnológica total de Chile.

