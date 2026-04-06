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Chile anuncia respaldo a Argentina en su reclamo por las Islas Malvinas: Presidente Kast llamó a reanudar las negociaciones

Por CNN Chile

06.04.2026 / 17:58

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El mandatario reiteró el apoyo "a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina".

Este lunes, las cancillerías de Chile y Argentina emitieron un comunicado conjunto en el que comunicaron acuerdos en diversas materias.

Entre los anuncios, dados tras un encuentro entre los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast en la Casa Rosada, destaca el respaldo de Chile a Argentina en su reclamo por las islas Malvinas, territorio de ultramar que actualmente está bajo administración británica.

Respecto al reclamo trasandino, mencionaron que “el presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

“También reafirmó la necesidad de que los Gobiernos de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales”, agregan.

Finalmente, mencionan que el presidente Milei aprovechó la instancia para agradecerle a Kast en nombre del Gobierno argentino “por el tradicional apoyo del Gobierno de Chile en la cuestión de las Islas Malvinas”.

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