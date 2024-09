“Eres la candidata del presidente”: Los chats entre Vivanco y Hermosilla que evidencian tráfico de influencia en Poder Judicial

Las conversaciones datan de marzo de 2018, fecha en la que Vivanco habría contactado por primera vez a Hermosilla para lograr obtener un puesto en la Corte Suprema, desencadenaron un intenso lobby por parte del jurista, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva por el Caso Audios, con diversas figuras políticas de la época para ganar el cargo.

Polémica causó los chats entre el abogado Luis Hermosilla, imputado y en prisión preventiva por el Caso Audios, y la actual jueza de la Corte Suprema, Ángel Vivanco, revelados esta jornada en los que evidencia un tráfico de influencias por parte del otrora prestigioso jurista para nombrar a la magistrada en el pleno del máximo tribunal del país.

Las conversaciones fueron reveladas por Ciper y datan de marzo de 2018, fecha en la que Vivanco habría contactado por primera vez a Hermosilla para lograr obtener el puesto en reemplazo de Patricio Valdés. Los chats se extienden hasta noviembre de 2023 y muestran una seria de favores y gestiones hechas por parte de ambas partes.

Las conversaciones entre ambos habrían desencadenado un intenso lobby gestionado por Hermosilla para lograr que Vivanco se quedara con el puesto. Finalmente, el 8 de agosto de ese mismo año, la abogada asumió como ministra del máximo tribunal.

Durante ese periodo, Luis Hermosilla ejercía como asesor del Ministerio del Interior, liderado por el exministro Andrés Chadwick, amigo cercano del jurista.

Conversaciones entre Hermosilla y Chadwick

Los chats empiezan el 27 de marzo de 2018, con la primera interacción por parte de Vivanco.

Vivanco: Estimado Luis buenos días! Le escribe Ángela Vivanco, su contacto me lo dio Jose Ramón Correa. Quisiera conversar con usted acerca de mi postulación a la Corte Suprema, cuando me pueda recibir. Desde ya mil gracias y muchos saludos!

La magistrada habría sido citada el 6 de abril a la oficina del abogado, la que se encontraba en las instalaciones del Grupo Patio.

Vivanco: “Estimado Luis como llego de su viaje? Sería posible irlo a ver el jueves o viernes?”, le volvió a escribir a Hermosilla dos días después.

Hermosilla: “Sugerencia: nos podemos tutear? Usted es joven y yo no tan viejo…”.

Vivanco: Jaja por supuesto y el usted era por respeto no por edad!

Vivanco: Te parece a las 15 horas?

Hermosilla: Con mucho respeto, te espero a esa hora.

7 de abril de 2018

Vivanco: Luis, ¿cómo estás? Me acaban de comentar que Prado se ha portado muy bien y Aranguiz ha mandado mensajes a sus colegas para que apoyen porque él no podrá estar, pero al parecer los de la 4a sala votan por Leonor Etcheberry. Será así?

Hermosilla: Hola Ángela. Lo de la cuarta (sala de la Corte Suprema) no me extrañaría porque ella (Etcheberry) integra habitualmente ahí.

Vivanco: Perfecto! Hasta aquí como ves la cosa?

Hermosilla: ACH (Andrés Chadwick) habló ya con HL (Hernán Larraín). Y mandó recado a la Masonería. Voy a llamar a Cristian Letelier. Y a Nelson Pozo

Vivanco: Mil gracias Luis! Excelente noticias!

Hermosilla: Hablé largo con Cristian Letelier. Quedó, totalmente, en sintonía contigo. Va a llamar a fuentes belmar (entonces ministro de la Suprema).

Hermosilla: Alguien ha hablado con Lamberto? (también ministro de la Suprema en 2018). Acabo de hablar con Nelson Pozo. Quedó todo absolutamente claro. Me Dicen que en tu discurso no hagas una apelación al feminismo o algo por el estilo.

Vivanco: Muchas gracias por las gestiones Luis! Ayer estuve con Mario Desbordes que tiene oficina con el hijo de Lamberto y quedo de verlo el directamente. No tocaré lo del feminismo, solo di una entrevista con todas las demás candidatas al boletín de la asociación de magistradas, te la mando.

8 de abril de 2018

Vivanco: Luis, buenos días! Poco afortunado me pareció HL diciendo en La Tercera que todos los jueces son de izquierda…

Hermosilla: Ufffff!!!

Vivanco: Crees que afecte al tema de mañana?

Hermosilla: Espero que no.

Vivanco: Igual vas a hablar con ellos temprano?

Hermosilla: Sí. Aunque creo que me retarán. Tendré que poner la cara

Vivanco: Qué lástima tanto autoboicot! Gracias por ir igual!

Hermosilla: La vida es así

Vivanco: Cierto! Pero podría ser más fácil con más criterio.

Hermosilla: ACH ya hizo declaraciones corrigiéndolo.

Vivanco: Excelente, estamos en sintonía!

Hermosilla: Total!!

9 de abril

Vivanco: Luis, buenos días, como viste la cosa en la Corte hoy?

Hermosilla: Bien. Aunque Ossa fue a hablar en su momento a la Corte… Ahora a ganar Ángela!!!

Vivanco: No me extraña! Gracias estimado Luis por tus gestiones!

Vivanco: Amigo salió quina.

Vivanco: Etcheberry 10, Barahona y Vivanco 8, Pfeffer y Salinas Gaston 7.

Hermosilla: Eeeeeeehhhhhhh!!!!! Felicitaciones!!! Ya le avisé a ACH.

Vivanco: Súper! Hay que reunirnos cuando el pueda!

10 de abril

Vivanco: Muchas gracias Luis! Por favor ayúdame con reunión con ACH, creo que urge y agradecería muchísimo que fuera de los 3.

Hermosilla: En eso estoy. Un abrazo.

16 de abril

Vivanco: Luis, cómo estás? Te comento que este fds hable con Felipe Kast y nadie le había pedido siquiera el voto, le comenté el tema y quedo de apoyar. A Víctor Pérez le envié mensaje, pero no me ha contestado, me podrías ayudar en que me reciba o hablarle telefónicamente? Entiendo esta semana es clave (Kast es senador de Evópoli y Pérez era senador de la UDI).

Hermosilla: Hola Ángela! Llamaré en un rato más a Victor Pérez y te aviso.

26 de mayo

Vivanco: Querido Luis lo que te copio a continuación me lo mandó Mario Desbordes, creo que es oportuno conversar con Andrés de este tema

Mensaje de Desbordes: “Estimada Ángela, te iba a escribir y veo el mensaje anterior, disculpa. Ayer hablé con Larroulet para plantearle que apure la nominación. Hablé con algunos senadores NM y están disputados a negociar 2 cupos. Tú y el ministro Moya. Si esperamos a negociar 3 nos vamos a empantanar”.

Hermosilla: Querida Ángela. Ya le copié a ACH. Me reuniré con él el fin de semana en su casa para ver tu tema. Te cuento de aquí a mañana. Te íbamos a llamar el jueves al mediodía, pero lo llamó SP (Sebastián Piñera) y no pudimos.

Vivanco: Querido amigo, muchas gracias! Coméntame por favor mi preocupación por el alargue de este proceso, incluso desde el punto de vista económico mío.

Hermosilla: Me imagino lo lamentable de tu situación actual. Lo siento. Estoy encima del tema y te mantendré informada.

Vivanco: Te agradezco y por favor también coméntale que de Justicia no me llama nadie, ni siquiera para saber si estoy con vida, increíble.

27 de mayo

Hermosilla: Me pide que te quedes tranquila. Que te insista que eres la candidata del presidente. Que tengas cuidado con estar hablando con mucha gente porque eso puede ser contraproducente.

El 5 de junio de ese año, se realizó el anuncio oficial que nombraba a Vivanco como candidata del Gobierno, liderado en este entonces por el expresidente Sebastián Piñera.

Hermosilla: Querida Ángela!! Supe hoy al mediodía. Entiendo que estamos listos!! Te irá fantástico. Mujer de poca Fe jajjajaja.

Vivanco: Jaja gracias querido amigo! Cuando todo se concrete nos reuniremos a celebrar si Dios lo permite! Infinitas gracias por tu apoyo y tu paciencia!

El 4 de julio Vivanco obtuvo el respaldo oficial a su candidatura por parte del Senado:

Hermosilla: ACH te manda también muchas felicitaciones.

Vivanco: Luis mil gracias por TODO, que es mucho.