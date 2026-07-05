Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes: “Hay algunos republicanos que viven en una trinchera constante donde el que piensa distinto es un enemigo”

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín (Ind) se refirió a las tensiones dentro del oficialismo durante las últimas semanas.

En medio de diferencias como la votación por la Acusación Constitucional contra el exministro Nicolás Grau, distintos personeros del Partido Republicano -colectividad donde militaba el Presidente José Antonio Kast- usaron el concepto de “derecha cobarde” para referirse a representantes de Chile Vamos e independientes progobierno.

En entrevista con The Clinic, San Martín fue consultada por estos dichos y por si el Partido Republicano ha comprendido que ahora es Gobierno.

Sobre este punto, acotó que “me parece que hay algunos que sí han entendido que son gobierno y que no todos son enemigos”.

“Pero hay otros que pareciera que viven en una trinchera constante donde el que piensa distinto o se atreve a diferir algo, es un enemigo. Esos son los personajes que, perdón, hay que aislar. Hay que aislarlos“, recalcó.

En esa misma línea, sostuvo que “si no quieren entender que el trabajar con otros es la forma de construir país, que Chile avance y que al gobierno de Kast le vaya bien, entonces den un paso al costado, déjense de andar torpedeando”.

Finalmente, apuntó que “a mí me recuerda esta cosa de sentir que se la pueden solos, que esto ya pasó y ya lo vimos. Pero uno tiene que aprender de las experiencias pasadas. El Frente Amplio creyó que se la iba a poder solo, tenían una noción de que eran intocables y por eso la ministra Siches se fue a meter a La Araucanía sin protecciones. Pero la política hay que tomársela en serio”.