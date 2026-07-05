Anne Hidalgo advierte sobre las presidenciales en Francia: “Lo que sería terrible es que la segunda vuelta sea una vuelta entre el partido de Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon”

La exalcaldesa de París, Anne Hidalgo, analizó los principales desafíos del municipalismo y el convulso escenario político europeo durante su participación en el programa Influyentes de CNN Chile. En diálogo con la periodista Paula Escobar, la histórica dirigenta del Partido Socialista de Francia, invitada al país por la Fundación Horizonte Ciudadano y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), repasó los momentos más críticos de sus 12 años de gestión y lanzó una dura advertencia sobre el avance de los extremismos de cara a los próximos comicios en su país.

Uno de los episodios que marcó a fuego su administración fueron los ataques terroristas de 2015 en la capital francesa, un hito que la forzó a reestructurar las políticas de seguridad y la cohesión ciudadana. Hidalgo recordó la urgencia de acompañar a las víctimas y de no ceder ante el pánico instaurado por el extremismo: “Teníamos que muy rápido retomar el control de la ciudad, pero también mandarle el mensaje a los que nos atacaban que no, íbamos a seguir viviendo como nos gustaba vivir”, relató la exautoridad. Esta crisis decantó en la creación de una policía municipal enfocada en la mediación y en la convivencia vecinal, logrando instaurar una fuerza equitativa entre hombres y mujeres el año 2021.

En el plano político nacional, la exjefa comunal expresó su profunda preocupación por la polarización y la falta de definición en los sectores tradicionales frente a la amenaza de la ultraderecha. Según su análisis, es imperativo que la izquierda y la derecha democrática presenten proyectos y candidaturas serias antes de septiembre para evitar un colapso institucional. En este contexto, Hidalgo fue categórica respecto a los riesgos de la próxima elección presidencial: “Lo que sería terrible es que la segunda vuelta sea una vuelta entre el partido de Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon”. A su juicio, un balotaje entre la extrema derecha y la “izquierda populista” terminaría por “hundir al país”.

Por último, la política francesa cuestionó el machismo persistente en las altas esferas del poder, donde las líderes femeninas continúan siendo evaluadas bajo estrictos estereotipos de género. “Cuando un hombre poderoso toma una decisión se dice ‘qué valiente, qué fuerte, qué visionario’ (…). Cuando es una mujer dicen ‘pero es autoritaria'”, lamentó Hidalgo. Ante este diagnóstico, hizo un llamado a los partidos políticos a dejar de lado las disputas internas de poder y a reconectar con los problemas cotidianos de la ciudadanía, replicando el modelo de cercanía y gestión concreta que caracteriza a las alcaldías.