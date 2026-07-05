Con doblete de Haaland: Noruega eliminó a Brasil y se instaló en cuartos de final del Mundial 2026

(EFE) – Brasil desperdició un sinfín de ocasiones y se rindió este domingo ante el poderío de Erling Haaland (1-2), que anotó un doblete en los últimos diez minutos para eliminar al equipo de Carlo Ancelotti en octavos de final del Mundial y clasificar a Noruega.

El gol de penalti de Neymar en el tiempo de descuento llegó demasiado tarde para la pentacampeona del mundo, ya ante su peor sequía de la historia sin un título mundial.

El delantero del Manchester City se llevará los titulares por haber anotado su sexto y su séptimo gol en la Copa del Mundo y haber clasificado a cuartos de final por primera vez a los vikingos rojos.

Pero el triunfo escandinavo no se habría producido sin las intervenciones de Ørjan Nyland bajo los palos. A Brasil le falló la puntería en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Bruno Guimarães erró un penalti en la primera mitad y Endrick, un mano a mano, en la segunda.

Ancelotti, en su primer torneo importante con la Canarinha, empeora a su predecesor, Tite, que llegó a los cuartos de final en Rusia 2018 y Catar 2022.

Noruega se enfrentará a México o Inglaterra en cuartos el 11 de julio en Miami.

Brasil cedió la iniciativa en el inicio y casi le sale caro. Salió con un aire parecido al de su debut en el Mundial contra Marruecos: cero tensión. A Noruega no le costó así armar una transición en pocos segundos. Sorloth se subió en la moto, apuró hasta la línea de fondo y su pase encontró a Berg, que fusiló a Alisson en el tercer minuto de juego.

Fue solo un susto. El atacante del Atlético de Madrid había arrancado en fuera de juego. Los de Ancelotti no se alteraron y continuaron con su plan: al contragolpe.

Esa estrategia partía de la base de que los defensas noruegos eran más fuertes, pero más lentos, y Vini lo comprobó primero con una bicicleta sobre Ajer.

El central del Brentford también apareció en la foto en la jugada del penalti, fruto de la receta de ‘Carletto’: robo rápido, verticalidad y Cunha acaba derribado dentro del área por Ajer.

Todo el campo vio la falta menos Ismail Elfath, corregido por el VAR. Sin embargo, Bruno Guimarães, y no Vinícius, tiró flojo y centrado en el minuto 17. Fácil para Nyland.

No perdió la compostura el combinado ‘verdeamarelo’. Ancelotti pidió calma con las manos desde el banquillo. Su equipo, como buen alumno aplicado, se ajustó al camino trazado por el técnico italiano.

Noruega vio las orejas al lobo y ya no se animó a presionar tan arriba. Haaland apenas tocó el balón en la primera mitad; tampoco le hacía falta. Reservaría su recital para el final. Mientras, Vinícius continuaba poniendo a prueba las grietas del barco vikingo. Gabriel Martinelli, novedad en el once por el lesionado Lucas Paquetá, también fue un peligro constante.

El extremo del Arsenal desbordó por la izquierda y solo el pie de Nyland evitó que su pase acabara en la cabeza de Guimarães, deseoso de resarcirse de su error.

El arquero, libre en el mercado tras acabar su contrato con el Sevilla, también paró a Vinícius, tras una pérdida fatal de Odegaard cerca del área.

El técnico noruego, Ståle Solbakken, quiso refrescar a los suyos con dos cambios en el descanso. Prescindió de Sorloth y Nusa, muy fallón en la primera mitad, y metió a los extremos Bobb y Schjelderup, a la postre clave.

Los escandinavos ensayaron de nuevo una presión alta. Los sudamericanos, de nuevo, salieron al ralentí. Ancelotti también movió ficha. Cunha, fuera; Endrick el ‘deseado’, dentro.

Y el joven delantero del Real Madrid tuvo un mano a mano nada más entrar tras un pase mágico de Vinícius. Si bien se le fue largo el último control y no acertó a definir.

Nyland sacó otra mano minutos después a un difícil latigazo de Rayan que desvió ligeramente un rival. La Canarinha comenzaba a acumular ocasiones. Faltaba definir.

Pero con cada ocasión perdida, peor se replegaba el equipo de Carletto. El técnico italiano no quería llegar a la prórroga y echó mano del comodín Neymar. El MetLife Stadium de Nueva Jersey se vino abajo.

Si bien la entrada de Neymar se tradujo en más dominio de Noruega. Primero avisó Schjelderup con un disparo fuerte y luego puso un centro medido para Haaland, que cabeceó como un coloso tras ganarle la posición a Gabriel Magalhães, su némesis en la Premier League.

Aún faltaba el segundo mazazo del exjugador del Borussia Dortmund. Un disparo desde fuera del área, pegado al palo, a pase de Schjelderup. El gol de penalti de Neymar en el tiempo de descuento ni siquiera incomodó a Noruega. Partido sentenciado, decepción brasileña y gloria noruega.