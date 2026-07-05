Diputados UDI buscan prohibir venta de bebidas energéticas a menores de 18 años: Advierten efectos adversos en la salud

Los diputados de la UDI Cristóbal Martínez y Natalia Romero anunciaron que presentarán un proyecto de ley para prohibir la venta de cualquier tipo de bebida energética a menores de 18 años, debido a los efectos adversos que pueden provocar en la salud y al incremento de su consumo en adolescentes.

Los gremialistas apuntaron a un estudio de Conadecus, el cual reveló que la ingesta de bebidas energéticas entre los jóvenes pasó de 0,4 a 3,6 litros mensuales entre 2010 y 2020, mientras que -a nivel nacional- se registró un consumo de casi 42 millones de litros en 2018.

Asimismo, Martínez y Romero argumentaron que hay “graves consecuencias” en el consumo de este tipo de bebidas en menores de edad, como irritabilidad, insomnio, cefalea y adicciones por la presencia de cafeína, azúcar y otros componentes, los que “terminan afectando los sistemas nervioso y cardiovascular”.

La iniciativa contempla un artículo único que señala: “Los establecimientos que comercialicen bebidas energéticas deberán exigir la exhibición de la cédula de identidad u otro documento identificatorio oficial que acredite la edad del comprador”, al igual que ocurre con la venta de bebidas alcohólicas y cigarros.

Los diputados advirtieron que actualmente existe una “creciente normalización del consumo de bebidas energéticas entre los menores de edad en nuestro país. Se venden prácticamente en cualquier comercio, se promocionan como un producto de consumo cotidiano y muchos adolescentes desconocen los riesgos que pueden provocar en su salud”.

“Creemos que llegó el momento de establecer límites claros, dado que es absolutamente contradictorio que exista una regulación estricta para impedir que los menores de edad compren alcohol y cigarros, pero en paralelo puedan acceder libremente a este tipo de bebidas, que también generan efectos muy nocivos en la salud”, agregaron.